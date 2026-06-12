La petición de una migrante de Las Raíces a León XIV en Tenerife: “No nos miren como números, sino como personas con historias y familias”

En el camino Rodeo Alto, a solo siete kilómetros del aeropuerto Tenerife Norte, se esconde un refugio de la migración en Tenerife. Probablemente uno de los lugares de la Isla en los que en vez de amanecer con el canto de un gallo o el sonido del despertador se hace con el rugir de los aviones. Aunque, por desgracia, quienes pasan la noche aquí no llegaron a Tenerife por este medio, sino más bien en cayuco o patera.

Pese a la expectación por la llegada del papa, la banda sonora de la mañana seguía siendo la de siempre. El rugir de los aviones y la brisa característica de la zona. Además de las conversaciones en wolof, bámbara y poular, las lenguas que resuenan a diario entre los módulos de Las Raíces y que se imponían al italiano y al acento canario. Eso sí, los 200 migrantes presentes, sentados en los bancos o de colores, hacían un claro esfuerzo por chapurrear el español y darse a conocer.

Las Raíces, primera parada del papa León XIV en Tenerife

Después de una mañana llevadera, con algo de frío y varias nubes tapando el cielo, salió el sol. Y justo coincidió con la llegada del pontífice. Y es que con esta estampa entraba León XIV a su primera parada en Tenerife. A las 09:45 horas, quince minutos más tarde de lo esperado, llegaban los primeros coches de policía escoltando al santo padre. Todo el recorrido por la característica puerta verde del centro de migrantes de Las Raíces —el único símbolo que pueden llegar a ver los curiosos que se acercan hasta aquí para echar un ojo a su interior—. No sin antes pasar por la rampa que conduce a su entrada, que habitualmente está llena de trabajadores de coches, pero hoy, con motivo de su visita, lucía despejada para su llegada.

Cinco minutos después. Ahora sí, Su Santidad entraba por la puerta. Y una marea de aplausos le dio la bienvenida, desde niños con sus madres hasta jóvenes adultos.

Las Raíces ha llegado a acoger a más de 4.000 migrantes

El primero en romper el hielo fue el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, quien aprovechó para dar la bienvenida a León XIV a las Islas occidentales. Y recordó brevemente la historia del centro, y su labor durante la crisis de 2021, donde llegaron a acoger a más de 4.000 migrantes.

Elma Saiz, ministra de Migraciones, por su parte, señaló que “todos somos nuevos en algún lugar a lo largo de la vida, lo somos al nacer y también lo son quienes cruzan fronteras en busca de una mejor vida”, señaló. Y aprovechó para explicar cómo los españoles, hoy residentes de un país de acogida, también tuvieron que marcharse de su tierra.

“Desde su apertura hemos acogido a más de 70.000 personas, para darles una vida digna y cubrir sus necesidades”, apuntó el director del centro de Las Raíces, Ernesto Mayoral. No sin antes agradecer al equipo de profesionales que hacen posible que este recinto no solo sea un recurso sobre el papel, sino que de verdad cumpla su función como centro de acogida.

El sueño de trabajar y poder cuidar de sus familias

Pero la parte más emotiva e interesante llegó intervinieron los representantes de la población migrante en este acto. Taiwo Oluwatobi, un joven de Nigeria de 27 años, dejó claro que sus sueños, como los de cualquiera, son sencillos. “Venimos con objetivos fáciles como trabajar y cuidar a nuestra familia”, mencionó.

A esa emotiva postal se unió el testimonio de una joven migrante. “Gracias por estar en esta tierra que para nosotros significa un lugar de esperanza, después de mucho sufrimiento”, reveló. Hoy ella habló en nombre de todos los migrantes que buscan paz y dignidad. “Venimos de países donde la guerra de la persecución y la falta de oportunidades nos olvidan a partir”, apuntó. Y aseguró que nadie deja su tierra por gusto.

El camino hasta llegar aquí no fue fácil. Dolor, miedo e incertidumbre fueron las palabras que usó para describir su experiencia. “Sobre todo el océano Atlántico, que nos hace enfrentarnos a la muerte y donde muchos perdieron la vida”, mencionó.

Todo para una petición sencilla y humana. “Que las fronteras no se conviertan en muros de índice recia, y nos miren como personas con historias y familias, no solo cifras”. En este sentido, puso de manifiesto su condición humana por encima de cualquier cuestión legal. “No pedimos dinero, pedimos educación y la oportunidad de vivir con dignidad”, matizó.

El papa León XIV habla en francés para los migrantes de Las Raíces

Lo mejor para el final, y con acento francés. El santo padre pronunció su discurso en este idioma, un aspecto que volvió el encuentro más íntimo si aún cabía. La escena se convirtió en un diálogo entre los migrantes y él -bueno, y los pocos presentes que manejaba también este idioma-. El claro objetivo de su visita.

Noticias relacionadas

"Me ha llamado la atención el nombre de este centro de acogida, que se denomina "Las Raíces" mi Predecesor, el querido Papa Francisco, que tanto anheló poder estar con ustedes, le gustaba utilizar la imagen de las raíces para indicar la necesidad de no olvidar los orígenes, de permanecer unidos y de confiar en el Señor", aseguró el pontífice durante su visita a Las Raíces.