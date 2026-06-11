El Papa lanza en su visita a Canarias una amonestación a la insolidaridad migratoria europea desde el muelle de Arguineguín

Nervios, emoción, alguna lágrima y muchísima alegría. El contador que se inició hace ya cinco meses llegó a cero. Canarias vivió hoy un día histórico con la visita del papa León XIV a Gran Canaria. El 11 de junio de 2026 ya es una fecha marcada en el calendario. Una cita que se completa mañana en Tenerife con la última parada del viaje del santo padre a España y cumple así con el sueño de su antecesor, el papa Francisco, que en múltiples ocasiones expresó su deseo de visitar el Archipiélago para visibilizar la crisis migratoria en las Islas Canarias. León XIV recogió ese testigo desde que ocupó el puesto en mayo del año pasado y lo materializó hoy en una jornada que estuvo cargada de emoción y marcada por un mensaje de esperanza y defensa de la humanidad y la dignidad. Pero también lleno de crítica hacia las instituciones europeas que han dado la espalda al fenómeno.

El jefe de la Iglesia católica pisó –por primera vez– tierra canaria pasadas las 10:30 horas de la mañana y arrancó su itinerario tras saludar a la comitiva de autoridades que encabezó el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, acompañado del líder del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo. Pero a León XIV le esperaba un recibimiento mucho más caluroso, el de las miles de personas que aprovecharon las tres paradas de la ruta del pontífice en la Isla para colmarlo de muestras de cariño y respeto. La sociedad canaria se volcó con la histórica visita y se lanzó a las calles para ver de cerca a la máxima autoridad del catolicismo. Y de paso, inmortalizar el momento. Pancartas, banderas, camisetas dedicadas, todo tipo de regalos y cánticos acompañaron al santo padre durante toda la jornada.

El momento más emotivo

Las formalidades iniciales en el aeropuerto de Gando dieron paso al momento más emotivo de la fugaz visita. El pontífice hizo suyo el plan de Francisco y organizó el viaje bajo un mensaje claro: respaldar una región que lleva años volcada con la crisis migratoria. Por ello el muelle de Arguineguín –conocido como el muelle de la vergüenza por el hacinamiento de personas en 2020, pero rebautizado como muelle de la esperanza– fue el escenario de las primeras palabras que León XIV quiso trasladar a la ciudadanía canaria en un acto que contó con la presencia de 2.000 personas, muchas de ellas migrantes. El acto contó también con la presencia del lehendakari, Imanol Pradales, en un gesto de apoyo institucional a Canarias ante el desafío migratorio.

Un evento cargado de simbolismo junto a un mar que ha arrebatado la vida a miles de personas que los atravesaron en busca de un futuro mejor. Su santidad pudo escuchar de primera mano el testimonio de personas que llegaron a las Islas huyendo de situaciones muy complicadas y también las palabras de quienes dedican su vida al rescate y la ayuda de los que logran cruzar la peligrosa ruta atlántica. Testimonios reales y muy duros que provocaron las lágrimas de muchos de los asistentes y dieron una pequeña muestra del drama que existe detrás de los números.

Visiblemente emocionado León XIV escuchó con interés las distintas historias y agradeció la labor que realizan todas las organizaciones y entidades que participan desde Canarias en el rescate y en la acogida de los migrantes. Tuvo, además, un guiño especial para la isla de El Hierro, que no pudo visitar por las complicaciones logísticas y las limitaciones operativas que implica cada parada del santo padre. "Esa isla, pequeña en extensión, pero grande en humanidad, ha visto llegar a miles de personas arrancadas de su tierra y confiadas a la fragilidad de un cayuco", apuntó al inicio de su discurso.

Tal y como ha hecho en otros discursos públicos, el Papa insistió en la importancia de «no mirar para otro lado» ante el fenómeno migratorio. En su mensaje, cargado de humanidad, subrayó que la indiferencia no puede ser la respuesta y aprovechó para dar un tirón de orejas a todas aquellas personas y administraciones –nacionales e internacionales– que dan la espalda a la situación. "Este drama debe convertirse en examen de conciencia: para las naciones de origen, que deben crear condiciones de paz, justicia y desarrollo; para las naciones de tránsito, llamadas a proteger y no a dejar a los débiles en manos de redes criminales; para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas; para la comunidad internacional, llamada a una cooperación eficaz y perseverante", afirmó su santidad, lo que provocó el aplauso de los asistentes.

Blindar fronteras

Desde Arguineguín, el sumo pontífice lanzó un llamamiento global dirigido tanto a líderes políticos y organizaciones internacionales como a comunidades religiosas y a la sociedad civil. En su mensaje, el Papa advirtió que la gestión migratoria no puede limitarse a controlar flujos, blindar fronteras o lamentar tragedias en el mar. Al contrario, señaló que la llegada de cada embarcación representa un cuestionamiento directo sobre el tipo de mundo que se está construyendo cuando tantas personas se ven obligadas a arriesgar la vida para sobrevivir.

El mensaje no llega en cualquier momento, mañana entra en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, una normativa que no convence a Canarias porque –tal y como está planteada– puede convertir a las Islas en un centro de retención de personas migrantes. El jefe de la Santa Sede defendió que la dignidad humana –que «no entiende de pasaportes ni fronteras»– exige la apertura de vías legales y seguras, además de un combate real contra las mafias y políticas sólidas de acogida.

El pontífice continuó su ruta y llegó al Teatro Pérez Galdós, en la capital grancanaria, sobre las 14.00 horas de la tarde donde la alcaldesa de las Palmas de Gran Canaria le entregó en un acto muy breve –de unos cuatro minutos– la Llave de Oro de la ciudad. El retraso en el programa provocó que el posterior camino en papamóvil hasta las puertas de la Catedral de Canarias se hiciera en tan solo cinco minutos.

Dentro tuvo lugar un emotivo encuentro con religiosos en el que el Papa aprovechó para resaltar la importancia de generar «comunidad» desde las parroquias canarias y defendió un mensaje de unión y solidaridad. Las palabras del santo padre fueron recibidas entre los aplausos de los asistentes y de los fieles que escucharon el mensaje a través de las pantallas frente a la Catedral de Santa Ana.

Antes de la última parada, León XIV hizo una pausa para comer en la Diócesis de Canarias. En un espacio más íntimo, el pontífice se mostró cercano y agradeció a Clavijo todos los obsequios recibidos.

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La histórica jornada acabó con un baño de masas. Entre el Estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena y el Anexo se juntaron unas 40.000 personas. Tras una previa con música, food truck y animación, el Papa ofició la misa más multitudinaria de la historia de Canarias y cerró una jornada que ya forma parte de la memoria colectiva del Archipiélago.