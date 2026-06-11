León XIV deja Cataluña tras dos intensos días de actos multitudinarios

Antes de lo previsto, el papa León XIV ha llegado al aeropuerto de Barcelona para poner punto final a su visita a Cataluña. A su llegada lo esperaba el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien lo ha acompañado donde estaban el resto de autoridades, como el ministro Jordi Hereu, el presidente del Parlament, Josep Rull, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, Lluïsa Moret, presidenta de la Diputación de Barcelona, el cardenal y arzobispo de Barcelona Juan José Omella y ell teniente general Raimundo Rodríguez, jefe de la Inspección General del Ejército en Catalunya, entre otras personalidades.

El papa ha saludado a cada uno de ellos antes de subir al avión que lo llevara a Canarias, el próximo destino de esta visita por la geografía española. "Lo he visto contento", ha explicado Salvador Illa tras la marcha del pontífice y ha añadido que "se ha llevado una buena imagen de Cataluña".

León XIV ha saludado antes de entrar en el avión y despegar junto a su extensa comitiva. Su visita ha supuesto un desafío para la seguridad en la que más de 7.000 agentes de varios cuerpos policiales han garantizado la protección tanto el pontífice como de los miles de fieles que han asistido a sus actos. Los Mossos d'Esquadra han liderado el dispositivo de prevención y para una mejor cobertura de los eventos han contado con más de 250 cámaras en tiempo real monotorizando la visita.

El papa ha visitado la Catedral, el Estadi Olímpic, Montserrat, la cárcel ce Brians, la iglesia de Sant Agustí y, finalmente, la Sagrada Familia como colofón a su estancia en Cataluña. Ahora pone rumbo a Canarias para culminar un viaje con el que pretende acercarse a la comunidad cristiana y conectar con los más jóvenes.

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Precisamente, en los actos celebrados en Catalunya se ha podido ver la presencia de mucha gente joven que ha celebrado la visita papal y ha agradecido la cercanía de León XIV con la población. Una muestra de ello ha sido la bendición de numerosos bebés que le llevaban al papamóvil las veces que lo ha usado y también su contacto con presos, víctimas de abusos, gente con problemas de exclusión social o necesitados. Cataluña despide al Papa contenta por el éxito organizativo y unos fieles que han renovado su fe.