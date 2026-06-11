Investigación
Detienen al cantante Beret en Sevilla por una presunta agresión sexual
La Policía Nacional ha procedido al arresto de este famoso artista por un supuesto caso de agresión sexual del que hasta el momento no han trascendido más detalles
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Carlos Doncel
Francisco Javier Álvarez Beret, más conocido como Beret, ha sido detenido este jueves en Sevilla, según ha podido saber El Correo de Andalucía. La Policía Nacional ha procedido al arresto de este famoso cantante por una presunta agresión sexual de la que hasta el momento no han trascendido más detalles.
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