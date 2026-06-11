Cómo se hizo el aplaudido espectáculo de la Sagrada Família y los dos elementos clave que no vio el Papa

El espectáculo que culminó la bendición papal de la torre de Jesús de la Sagrada Família recibe alabanzas por doquier. Luz, arquitectura, música, pirotecnia y drones se sincronizaron en un ‘show’ de gran formato, que lució tanto para el público presencial como para los incontables espectadores de la retransmisión. En el montaje han participado profesionales de variadas disciplinas, si bien sobresalen nombres propios como el de Igor Cortadellas.

La basílica le confió a este barcelonés de 50 años la dirección artística de la conmemoración de los 100 años de la muerte de Gaudí. Junto a su equipo, Igor Studio, se sumergió en los preparativos durante un año y medio. Ya había colaborado antes con el templo modernista, por ejemplo en un mapping sobre la fachada de la Pasión también muy celebrado. También obtuvo gran repercusión con la gala del centenario de Telefónica en el Gran Teatre del Liceu, institución con la que actualmente colabora para transportar las óperas al público digital.

El estudio, ubicado en una nave del barrio de Gràcia, se autodefine como especialista en “formatos inmersivos” y contenidos “para cautivar grandes audiencias”. Explica que en sus más de diez años de trayectoria, se ha atrevido con una película en realidad virtual, campañas globales y proyectos a medida para grandes marcas o eventos, como la Copa América de Vela, la Fundació La Caixa, L’Auditori, orquestas de medio mundo y productoras mundiales como Warner o Universal. Ha recibido varios premios, por ejemplo en el festival de cine de Cannes, en los premios Lux o en los TEA Awards de Los Ángeles.

3Cat apuesta por el Cinema Live

Tan importante como idear el espectáculo era mostrarlo al público en directo y en diferido. Tenía que poderlo disfrutar el papa León XIV, sentado en un trono blanco frente a la fachada del Nacimiento, y la vez llegar a una audiencia global a través de una retransmisión televisiva impactante. Para ello, el templo contaba con la complicidad de la televisión pública catalana, 3Cat, que estrenó este miércoles noche un sistema tecnológico inédito.

3Cat ha explicado que apostó por Cinema Live, una suerte de cine en directo que combina las técnicas propias de un directo de televisión con la narrativa y los efectos cinematográficos. Apenas se ha usado en Estados Unidos, por ejemplo para las famosas actuaciones de la media parte de la Superbowl. Contrató como consultor al británico Hector Sole-Bradshaw, mánager técnico de grandes producciones, para pilotar el proyecto.

El jefe de imagen de la cadena, Paulí Subirà, asumió la realización in situ de los diez minutos de ‘show’, desde una unidad móvil aparcada frente al templo. La dirección de fotografía fue de Domenec Gibert y la colista Eva Parra ajustó la luz. Se valió de 21 cámaras independientes y 700 drones para recrear la imagen de Gaudí en el cielo, observando su obra magna completada en altura. También disponía de alguna de las escenas, como la orquesta que toca bajo la torre, grabadas con anterioridad.

La luz de la cruz

La iluminación artística de la cruz de Jesús también se estrenaba con el espectáculo. Fue desarrollada por la Fundación Endesa, explica la compañía en una nota, y es la tercera que realiza en dos décadas para el templo tras haber iluminado la fachada de la Pasión en 2007 y la estrella de María en 2021. “Incorpora tecnología LED de alta eficiencia, que permitirá un ahorro energético del 38% y evitará la emisión de unos 845 kg de CO2 al año en comparación con un alumbrado convencional”, expone.

El diseño está concebido para respetar la obra de Gaudí y reforzar el valor simbólico del conjunto”, añade. Se compone de 24 haces de luz distribuidos entre los brazos de la cruz, la escalera interior y el hiperboloide del Agnus Dei y surgidos de proyectores y luminarias LED integrados en la estructura de la torre.

Qué no vio el Papa: ni drones ni cantores adultos

León XIV y los 8.000 invitados al acto, repartidos entre el interior y una grada exterior, participaron de un momento histórico y muy probablemente irrepetible. Además, el público tenía un papel clave en el espectáculo al sujetar un mar de luces individuales que se iluminaba al ritmo de la música. Sin embargo, el ‘peaje’ era que no podían ver directamente algunos detalles del montaje. En especial, el dibujo de Gaudí en el cielo realizado con drones, puesto que estos aparatos no pueden sobrevolar el templo ni acercarse a las autoridades por seguridad.

Unas pantallas gigantes permitieron que el Papa, las autoridades y el resto de asistentes pudieran ver este guiño al centenario del genio modernista. Desde distintos puntos de la ciudad pudo verse el enjambre de luces voladoras sobre el Eixample, pero la cadena revela que el plano general que usó la retransmisión televisiva para enmarcar templo y drones se tomó desde el barrio de Torre Baró.

Otro elemento importante del montaje no lo vieron ni los presentes ni los espectadores del vídeo. Como ha explicado un integrante de los coros del acto, medio millar de cantores adultos debían acompañar al centenar de voces blancas infantiles al exterior del templo para cantar bajo la torre de Jesús. Pero solo cantaron los niños.

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La seguridad privada del acto detectó esteladas entre las partituras y la policía desplegada decidió evacuar forzosamente a los cantores adultos al terminar de cantar el Virolai, por temor a que arrancaran a entonar el himno de Catalunya a modo de protesta independentista. Así pues, la realización tuvo de adaptarse en el último instante y el espectáculo cambió de improviso la escena musical inicial. Un retoque a toda prisa que, cabe decir, no percibió el público ni se intuyó en la versión televisada.