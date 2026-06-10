Pedro Sánchez recibirá al papa León XIV en Gran Canaria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá mañana jueves, 11 de junio, a las 10:50 horas, al papa León XIV en la base aérea de Gando, en Gran Canaria, procedente de Barcelona, para continuar en el Archipiélago su visita oficial a España.

En el recibimiento también participarán la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, acompañados por autoridades autonómicas y locales.

Posteriormente, el jefe del Ejecutivo acompañará al pontífice en el encuentro que mantendrá con personas migrantes, trabajadores y voluntarios que las atienden en el muelle del puerto de Arguineguín.

La visita a Gran Canaria forma parte de la agenda del papa León XIV en Canarias y tendrá como uno de sus momentos centrales el contacto con la realidad migratoria del Archipiélago, así como con las entidades y profesionales que trabajan en la atención y acogida de personas migrantes.

En Barcelona, este miércoles, fue el president de la Generalitat, Salvador Illa, quien saludó al pontífice al pie de la escalerilla tras aterrizar en el aeropuerto de El Prat. En Canarias, sin embargo, la presencia del propio Sánchez en Gando sitúa al jefe del Ejecutivo central al frente del recibimiento oficial, con Torres y Robles integrados en la comitiva institucional.

El Papa con el president Salvador Illa en Barcelona / LP/DLP

Sánchez encabeza el recibimiento en Gando

La llegada de León XIV a Gran Canaria tendrá también una dimensión protocolaria destacada. Ángel Víctor Torres ocupará una posición relevante dentro del dispositivo institucional de bienvenida en aplicación del Real Decreto de Precedencias del Estado de 1983, una norma que permite que un miembro del Ejecutivo actúe en representación expresa del presidente del Gobierno en determinados actos oficiales.

De este modo, el ministro canario participará de forma destacada en la recepción junto al resto de autoridades estatales, autonómicas y locales presentes en Gando.

Un contexto político marcado por el debate migratorio

La visita del papa a Canarias se produce en un momento en el que la cuestión migratoria continúa ocupando un lugar central en la agenda política del Archipiélago.

Precisamente, el encuentro previsto en el muelle de Arguineguín permitirá al pontífice conocer de primera mano una de las principales realidades sociales que afrontan las islas y el trabajo que desarrollan administraciones, entidades sociales y profesionales dedicados a la atención de personas migrantes.

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La presencia de Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres en los actos programados en Gran Canaria añade además un componente institucional relevante a una visita que el Vaticano ha planteado con un marcado enfoque social, especialmente vinculado a la realidad migratoria de la ruta atlántica.