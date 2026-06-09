El Papa León XIV llega a Barcelona entre la expectación por la visita y el temor por las restricciones en la movilidad

El Papa llega este martes a Barcelona y durante dos días protagonizará diversas visitas y grandes actos en la Catedral, el Estadi Olímpic y la Sagrada Família. La expectación en la ciudad está dividida entre los que sienten interés o cierto grado de curiosidad y los que temen por cómo les alterará su día a día los anunciados cortes de calles y alteraciones en la movilidad.

León XIV acude a Barcelona coincidiendo con la culminación de la torre de Jesús 144 años después del inicio de las obras de la Sagrada Família y la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí. En Madrid desde el día 6, llegará al aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat a las 12.25 horas para dirigirse directamente a la Catedral, donde pronunciará una homilía frente a la curia y los seminaristas, bajará a la cripta para rezar ante el sepulcro de Santa Eulàlia, visitará el claustro y la popular fuente eucarística del Ou com balla.

Cortes de circulación

Desde el lunes han empezado las restricciones en la circulación por la ciudad, primero alrededor de la Catedral y el Palacio Episcopal, que este martes se amplían al Raval, en el entorno de la iglesia de Sant Agustí y la plaza de la Gardunya hasta el miércoles por la noche, también para los peatones en los momentos de máxima afluencia. Por la tarde ocurrirá lo mismo en Montjuïc y el Estadi Olímpic y, el miércoles, en la Sagrada Família y Roselló, por donde pasará el Papamóvil, y sus calles contiguas.

El primer acto en la Catedral espera reunir a unos 2.000 asistentes entre el interior y el exterior. Muy pocos frente a los 40.000 que se esperan por la tarde en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Será el primer acontecimiento multitudinario de la estancia de León XIV en la ciudad, muy distinta a la del papa Benedicto XVI, que estuvo en Barcelona en noviembre de 2010 durante 22 horas para presenciar una ceremonia de culto en la Sagrada Familia.

La circulación y todos los accesos a la montaña de Montjuïc estarán cortados desde las 12.00 horas. Al estadio acudirán cerca de 80 autocares, con asistentes invitados por el arzobispado, también de la Franja y València.

Las puertas del recinto abrirán a las 16.00 h y dos horas más tarde empezará la celebración con actuaciones musicales (góspel, rumba con Sabor de Gràcia, Alfred García, Álvaro Soler), vídeos, la intervención del filósofo y teólogo Francesc Torralba. El Papa llegará escasos minutos antes de las 20.00 horas, y lo recibirán en la arena grallas y castellers. El Cardenal Omella pronunciará la bienvenida y León XIV responderá tres preguntas y dirigirá unas palabras. La Escolanía de Montserrat y Sergio Dalma cerrarán hacia las 21.20 horas el gran acto.

Al estadio acudirán cerca de 80 autocares, con asistentes invitados por el arzobispado, también de la Franja y València, que aparcarán bajo la torre de telecomunicaciones. La circulación y todos los accesos a la montaña de Montjuïc estarán cortados desde las 12.00 horas. Habrá autobuses lanzadera para subir al estadio, y la oferta de metro se reforzará durante toda la tarde y, en especial, al término de la celebración. Rodalies y Ferrocarrils de la Generalitat también ampliarán su servicio.

"La ciudad está muy preparada. Ha vivido momentos con intensidad, como la Diada de Sant Jordi, cuando sale toda la gente a la calle", explica el gerente del área de Promoción Económica, Xavier Paton, que ha coordinado los distintos servicios municipales implicados con la visita del Papa.

"La ciudad está muy preparada. Ha vivido momentos con intensidad, como la Diada de Sant Jordi, cuando sale toda la gente a la calle", explica el gerente del área de Promoción Económica, Xavier Paton, que ha coordinado los distintos servicios municipales implicados con la visita del Papa. Aún así, finalmente la Generalitat ha instado a las empresas a que faciliten el teletrabajo durante los dos días de visita del Papa. Falta por ver la posible afectación que puedan tener las protestas de los docentes, que han decidido mantener la huelga coincidiendo con la visita.

La prueba de fuego, sin embargo, llegará el miércoles por la tarde. Tras la visita por la mañana al centro penitenciario de Brians y a Montserrat, la Sagrada Família, el lugar con mayor significación en este viaje, prevé congregar a unas 15.000 personas. Estarán los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president Salvador Illa. La basílica, indica la organización, ha emitido alrededor de 8.000 invitaciones, más de la mitad distribuidas a la ciudadanía a través de las comunidades parroquiales. Además de las palabras del Papa, el punto culminante será la inauguración de la Torre de Jesús con un espectáculo tecnológico de luz y color.

Aunque se estiman en principio cerca de 70.000 personas, lo más difícil para la organización es cuantificar la cantidad de personas que puedan acudir a presenciar la llegada de León XIV por la calle Rosselló a la Sagrada Família en el Papamóvil.

Pero lo más difícil de prever será la cantidad de personas que acudan a presenciar la llegada de León XIV en el Papamóvil hacia las 19.00 horas en un trayecto previsto por la calle Rosselló, entre Diagonal y Sardenya. Serán 1.100 metros que se prevé recorrer en 15 minutos. Algunas estimaciones de la Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra lo sitúan en torno a unas 70.000. Tampoco parecen tantas frente a las 650.000 personas que puede mover una rúa del Barça, aunque en un recorrido mucho más amplio. Sin embargo, "no es comparable", explica Paton. En este caso el dispositivo implica un alto grado de seguridad y la coordinación de casi 6.000 efectivos de seguridad, entre la Guardia Urbana, los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los cuerpos de seguridad de la Casa Real, la Guardia Suiza y la Vaticana.

¿Cuál será el mejor sitio en el que ubicarse? "Todo el recorrido por Rosselló será bueno, el que llegue antes podrá elegir", responde el gerente. La hora en la que pasará el Papamóvil, ya avanzada la tarde, permitirá evitar insolaciones en el momento en el que podría haber mayor aglomeración.

Metro, autobuses, tranvía Ferrocarrils y Rodalies reforzarán sus servicios. La estación de Sagrada Família estará cerrada el miércoles y los trenes pasarán sin parar, mientras que la estación de Verdaguer de la L4 solo permitirá la salida de pasajeros en hora punta.

Es así como, el miércoles en el Eixample, será cuando pueda haber un mayor impacto en el día a día de la ciudad. Desde las siete de la mañana hasta las 2.00 de la madrugada del jueves se establecerá un amplio perímetro de seguridad con restricciones de circulación y estacionamiento que afectarán tanto a los grandes ejes viales como a la red secundaria de calles entre la plaza del Cinc d’Oros hasta la calle de Lepant, y entre las calles de Provença y Còrsega.

Los autobuses verán restringido el paso por la zona, el tranvía aumentará las circulaciones y el metro reforzará las líneas L5, L2, L3 y L4. La estación de Sagrada Família estará cerrada durante toda la jornada y los trenes pasarán sin parar, mientras que la estación de Verdaguer de la L4 solo permitirá la salida de pasajeros en hora punta. El bus interurbano también se verá afectado: las expediciones de Asina Graells a Berga y Lleida que salen de Passeig de Gràcia partirán de la estación Barcelona Nord y las de Plana hacia Tarragona cambiarán su punto de partida por la Gran Via. Sagalés realizará las entradas y salidas por Meridiana, en vez de terminar en Tetuán.

La ciudadanía lo vive mayoritariamente con ilusión. Sabemos que hay grupos de personas que lo sienten diferente, como es normal en toda nuestra sociedad. Pero las preguntas se han centrado sobre todo en cómo funcionará la ciudad. Xavier Paton — Gerente área de Promoció Económica del Ayuntamiento y responsable de la coordinación de los servicios municipales implicados en la visita del Papa

"Para que los ciudadanos se muevan en transporte público y a pie, hemos trabajado con todos los operadores para que funcionen a la máxima capacidad desde el mediodía del martes hasta última hora del miércoles", señala Paton. Rodalies y FGC también estarán a pleno rendimiento.

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A punto ya de la llegada del Papa, "la ciudadanía lo vive mayoritariamente con ilusión", afirma el responsable municipal del dispositivo, que añade: "Sabemos que hay grupos de personas que lo sienten diferente, como es normal en toda nuestra sociedad. Pero las preguntas se han centrado sobre todo en cómo funcionará la ciudad, más que en cualquier otro tipo de mensaje".