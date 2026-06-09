La NASA anuncia los cuatro astronautas que protagonizarán la última misión orbital alrededor de la Luna antes del regreso de los alunizajes

La decisión ya está tomada. Los cuatro astronautas que en 2027 protagonizarán la última gran misión orbital alrededor de la Luna antes del regreso de los alunizajes y de la construcción de la primera base permanente fuera del planeta Tierra serán Randy Bresnik, Frank Rubio, Andre Douglas y el italiano Luca Parmitano, que se convertirá en el primer europeo en viajar alrededor de la Luna. En caso de imprevistos de última hora, también se ha nombrado a Bob Hines como astronauta suplente. Estos son los nombres que la NASA ha anunciado este martes en un evento celebrado para hablar de una misión Artemis 3 que, según han explicado los responsables de la agencia, tendrá como objetivo "poner a prueba varios componentes críticos" del programa lunar como, por ejemplo, los sistemas de aterrizaje del futuro módulo lunar y su acoplamiento con la nave nodriza que vehicula la misión. Si todo funciona con éxito, tan solo un año más tarde, para 2028, está previsto el despegue de la primera misión tripulada que aterrizará sobre el suelo lunar tras más de 50 años de ausencia. Pero antes, afirma la NASA, es esencial que el viaje de Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio y Andre Douglas se realice con éxito.

Hace meses que se especula sobre quiénes podrían ser los protagonistas de esta histórica misión a la Luna que se perfila como una de las más complejas planteadas hasta la fecha. Y el anuncio, lejos de sorprender, encaja con los peores presagios de quien temía que la cruzada contra la diversidad impulsada por Trump acabara dejando huella en la selección. Y en cierto modo, así ha sido. Todos los astronautas seleccionados para este proyecto son hombres. Excepto Parmitano, todos los demás son de origen estadounidense (aunque Rubio, por ejemplo, sea de origen salvadoreño). En la gran mayoría de misiones espaciales lanzadas en los últimos años siempre se ha incluído al menos una astronauta a bordo pero, parajódicamente, el programa que lleva de nombre a la diosa Artemis ha decidido a no incluir a una mujer en su equipo. Y vista la intensa campaña de Trump por eliminar los criterios de inclusión y diversidad en ciencia, cuesta creer que se trata de una simple coincidencia.

El equipo oficial de Artemis 3 estará liderado por el comandante Randy "Komrade" Bresnik, de la NASA, quien lleva entrenándose desde 2004 como astronauta y ha formado parte de dos misiones espaciales. El cargo de piloto recaerá en Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea (ESA), quien cuenta con formación como piloto militar y ha formado parte de dos expediciones espaciales. Como especialisas de misión se ha seleccionado a Frank Rubio, quien llegó a ostentar un récord de misión espacial de larga duración; y a Andre Douglas, quien todavía no ha realizado ningún viaje espacial. Como suplente se ha planteado el nombre de Bob Hines, un 'veterano del espacio' que ha formado parte de hasta 3 expediciones distintas.

Según han explicado los responsables de la misión, Artemis 3 será una campaña "mucho más compleja" que sus predecesoras ya que este vuelo se centrará en testar nuevos elementos del programa lunar como, por ejemplo, el módulo lunar que se posará sobre la Luna. En total, se estima que el recorrido de esta misión durará alrededor de dos semanas. Una de las piezas clave de este proyecto será la participación de SpaceX, de Elon Musk, y de Blue Origin, de Jeff Bezos, quienes por primera vez pondrán a prueba sus respectivos sistema de alunizaje para futuros viajes. Ambas empresas fueron seleccionadas para proveer estos sistemas pero, hoy por hoy, aún no hay certezas sobre su funcionamiento. Sobre todo después de la reciente explosión del cohete de Blue Origin que no solo desintegró el aparato sino que, además, causó grandes daños en la plataforma de lanzamiento.

El anuncio se produce tan solo dos meses después del estelar éxito de la misión Artemis 2, un proyecto que despegó sin grandes ovaciones pero que, tras diez días de recorrido, volvió a la Tierra envuelto en aplausos y logrando, contra todo pronóstico, logró reavivar la fascinación global por la exploración espacial y sembrar en millones de personas una renovada ilusión por la Luna que parecía olvidada. Más allá de sus logros técnicos, la misión destacó por la figura del capitán Reid Weisman, el piloto Victor Glover, el especialista Jeremy Hansen y la científica Christina Koch, quien se convirtió en la primera mujer en la historia en formar parte de una misión lunar. Quizás es por eso que, según ha explicado este martes el administrador general de la NASA, Jared Isaacman, la gran misión de la futura tripulación del Artemis 3 será "llevar a la Luna la ilusión de millones de personas" y de mantener vivo el sueño de la exploración espacial.