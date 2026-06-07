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El Papa recibirá este lunes en Nunciatura a víctimas de abusos en la Iglesia

El encuentro será de carácter privado

El Papa, durante la procesión del Corpus Christi.

El Papa, durante la procesión del Corpus Christi. / José Luis Roca / PIM

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EP

Madrid

León XIV se reunirá este lunes 8 de junio en Nunciatura con víctimas de abusos en la Iglesia en un encuentro de carácter privado, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del mismo.

Dada la apretada agenda del Pontífice durante esta visita, el encuentro de carácter privado se podría agendar a primera hora de la tarde del lunes, tras la comida con los obispos españoles en Nunciatura y antes de su salida al acto de oración y homenaje a la Virgen de La Almudena.

La Iglesia española ha sido la encargada de organizar esta reunión, que el Vaticano confirmó el pasado viernes y de la que, según dijo, se proporcionará "más información" después del encuentro "si fuera necesario", por "respeto" a sus "deseos y la confidencialidad requerida".

"Sigue siendo una herida abierta"

El propio León XIV hizo referencia este sábado a los abusos cometidos en el seno de la Iglesia a preguntas de los periodistas que viajaban con él en el avión que le ha trasladado desde Roma al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. "Sigue siendo una herida abierta", aseguró al respecto.

En este sentido, también señaló que se reunirá con algunas víctimas --pero "no todas" como precisó-- durante su primer viaje apostólico a España, al tiempo que reiteró su "compromiso" y el de toda la Iglesia para luchar contra esta lacra.

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Además, durante el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Real de Madrid, el Rey Felipe VI se refirió por primera vez al "dolor" causado por los abusos en el seno de la Iglesia y alabó la "firmeza" del Pontífice para acabar con esta lacra.

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