En Peal de Becerro
La autopsia descarta violencia en la muerte de dos octogenarios en Jaén
De momento están abiertas todas las hipótesis para esclarecer las causas de estos dos fallecimientos
EFE
La Guardia Civil investiga la muerte de dos personas, un hombre y una mujer octogenarios, cuyos cuerpos han aparecido en avanzado estado de descomposición y sin signos de violencia, según ha concluido la autopsia, en el interior de su vivienda en Peal de Becerro (Jaén).
Según han informado a EFE fuentes de la investigación, de momento están abiertas todas las hipótesis para esclarecer las causas de estos dos fallecimientos.
La autopsia practicada ha descartado cualquier signo de violencia en los cuerpos de las dos víctimas, según han indicado a EFE fuentes de la investigación.
El hallazgo de los dos cuerpos sin vida se produjo a última hora de la tarde de ayer viernes por efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, después de que fueran alertados por un familiar de las víctimas.
De momento, solo se sabe que era una pareja que vivía en Barcelona y que pasaba temporadas en Peal de Becerro (Jaén), de donde era originaria una de las víctimas.
La Guardia Civil continúa investigando la muerte de estas dos personas. De momento están abiertas todas las hipótesis para esclarecer las causas de los fallecimientos en extrañas circunstancias.
- Arturo Santos Iglesias, policía municipal de Zamora, nombrado en el Congreso de los Diputados 'Embajador para la paz' y 'Doctor honoris causa en derechos humanos
- La mayor intervención en el bosque de Valorio de Zamora en medio siglo retira entre 3.000 y 4.500 árboles enfermos o problemáticos, compensados con especies autóctonas
- Estos son los 22 candidatos para once puestos en la Cámara de Comercio de Zamora
- Tres de los MIR que han elegido Zamora han renunciado ya a la plaza
- El menor que apuñaló a un joven en las inmediaciones de la Plaza Mayor de Zamora, condenado a dos años de internamiento
- Cinco ayuntamientos zamoranos crean la primera asociación que garantice el control de las plantas de biogás
- Jorge Corral, coordinador de 'Caracoles de Aliste': 'Zamora tiene una tierra y un clima ideal para la helicicultura
- El 'imperio' de las telecomunicaciones construido desde Zamora que crea 600 puestos de trabajo y otros premiados por la CEOE