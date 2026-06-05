El encuentro de León XIV con las víctimas de abusos, aún en el aire

El papa León XIV llega este sábado a España en un momento clave para la gestión de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia tras el acuerdo Iglesia-Estado para la reparación a víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial que contempla indemnizaciones y con la posibilidad de un encuentro privado con víctimas todavía en el aire.

El primer denunciante del caso de abusos de Montserrat y portavoz del movimiento 'Reparación Integral Ya', Miguel Hurtado, exigía este martes una reunión con León XIV. En el caso de que no se produzca, avisaba de que sería "una profunda falta de respeto". "Lo primero es, ¿el Papa se va a reunir con las víctimas? ¿Sí o no? Nosotros vamos a dejar hasta el viernes para recibir una contestación del Vaticano. Nos parece que si el Papa pisa España sin tener nosotros una reunión agendada con el Pontífice sería una profunda falta de respeto que no vamos a consentir ni tolerar", aseguraba en declaraciones a medios frente a la Nunciatura Española Apostólica en Madrid.

Hurtado opina que debería ser "obligado" que León XIV hablara con víctimas de abusos sexuales en la Iglesia en cada viaje. "No tiene ningún sentido que el Papa hable del cambio climático, de la inteligencia artificial en contra de la guerra, es decir, que se erija el líder moral de puertas para afuera y de puertas para adentro no limpie su casa. Pon en orden tu casa y luego ya nos dirás al resto cómo nos tenemos que comportar", reclamaba.

Al respecto, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisó el miércoles que, por el momento, no está prevista una reunión privada del papa León XIV con víctimas de abusos en la Iglesia, encuentro reclamado por víctimas españolas que incluso han escrito al Pontífice para que las reciba y que consideran que "no sería de recibo" que no mantuviera una reunión con ellas.

Precisamente, desde Reparación Integral Ya han convocado este domingo 7 de junio a los medios de comunicación a una rueda de prensa y performance visual de protesta en caso de mantenerse la falta de confirmación de reunión con el Papa, frente a la Nunciatura Apostólica a partir de las 16.00 horas.

"Ni justo ni humano"

En esta misma línea, el portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, ha expresado en declaraciones a Europa Press que "no sería ni justo ni humano" que no las recibiera. Cuatrecasas explica que escribió una carta a Nunciatura Apostólica y a la Comisión Pontificia para la Protección de Menores preguntando por este posible encuentro con el Pontífice y dice no haber recibido "ninguna respuesta".

Ante la falta de respuesta, ha anunciado que ANIR junto a LULACRIS (Asociación contra los abusos sexuales en la infancia), Justice Initiative España (ONG apoyada por la Fundación Guido Fluri), y AVA (Asociación de víctimas de Navarra) acudirán el lunes 8 de junio a la Nunciatura --coincidiendo con el día que el Papa se reúne con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- para expresar su indignación ante los medios, a partir de las 09.00 horas.

Por su parte, el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, explicó este miércoles que el Pontífice no podrá reunirse durante su viaje a España con todas las realidades que lo han pedido. "Hay mil grupos que están presionando porque quieren que el Papa se reúna con ellos. El Papa y la delegación vaticana son los que van a empezar a posibilitar esos encuentros. Desde luego, con víctimas, el Papa ya se ha reunido en Roma varias veces y no será la última vez que se reúnan", aclaraba Cobo en declaraciones a medios de comunicación durante una visita al escenario de la Misa de Cibeles este miércoles.

El sacerdote y comisario pontificio para el caso Sodalicio, Jordi Bertomeu-Farnós, también se refirió este martes a la posibilidad de que los encuentros del Papa con víctimas de abusos en la Iglesia se conviertan en una cita obligatoria allá donde vaya y pidió que no se produzcan "para quedar bien". "A mí me da mucho miedo la 'teología Ikea': Pon una víctima en tu vida", avisaba.

Omella niega haber encubierto denuncias

Por su parte, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha negado este viernes haber encubierto denuncias de abusos sexuales contra menores en el seno de la Iglesia. Es más, ha asegurado que cuando él ha tenido conocimiento de algún caso ha "hecho lo que tenía que hacer".

En una entrevista en Rac1, al ser preguntado por una investigación de 'El País' que revela que Omella y otros 97 altos cargos de la Iglesia, entre ellos 68 obispos, han encubierto, tapado o silenciado casos de pederastia, el arzobispo de Barcelona ha negado la acusación, al asegurar que él siempre ha resuelto estas denuncias "según las normas". "Cuando lo he leído, me he quedado sorprendido porque hablan de casos que son de tiempo inmemorial", ha añadido.

"En mi caso no he encubierto nada. Me sabe mal que pongan mi nombre. Hacen un 'tutum revolutum'. Hablo de mi caso, yo no sé los demás qué han hecho. En todo caso, los casos en los que se me nombra, me sabe mal que digan eso cuando no es verdad, yo he hecho lo que tenía que hacer", ha reiterado.