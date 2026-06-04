En Directo
Iglesia católica
La visita del papa León XIV a España, en directo: última hora de la llegada del pontífice a Madrid
Prevost estará en la capital del 6 al 9 de junio, luego viajará a Barcelona y, de ahí, a Canarias
A. Romero / J. Quintana
El papa León XIV está a punto de llegar a España. El Sumo Pontífice afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.
Miles de fieles se acercarán a los múltiples actos que la Santa Sede ha programado para unos intensos días que han bautizado con el nombre 'Alzad la mirada'. En la capital será recibido por los Reyes, se reunirá con Pedro Sánchez y oficiará una gran misa en la Plaza de Cibeles, entre otros compromisos. En su estancia en la ciudad condal inaugurará la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, donde también presidirá una eucaristía. En Gran Canaria y Tenerife conocerá de primera mano la crisis migratoria que vive el archipiélago.
Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.
- Fallece un benaventano de 40 años tras volcar su vehículo en la A‑6 a la altura de Rueda
- Alimerka dona el primer bonito rulado de Avilés, el 'campanu' del mar, a Casa Betania de Zamora
- Condenado a dos años y medio de cárcel el dueño de los perros que devoraron a Arancha en Roales (Zamora)
- La iglesia románica más pequeña y singular de Zamora requiere una rehabilitación urgente, que ya impulsa ZamorArte
- Un conocido actor inaugura en una bodega de la DO Toro el ciclo 'Wine Conexion
- Un ganadero zamorano enseña a los niños el trabajo en la granja: Una lección de respeto al mundo rural
- Se hacen pasar por dos alumnos en Zamora para sacarse el carné de conducir: 500 euros de multa
- Monte la Reina, un impacto en el PIB anual provincial 83 millones que llegará con retraso: '¿Puede Zamora permitirse el lujo de que las cosas sean tan lentas?