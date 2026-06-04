Baja natalidad y empleo femenino: cómo afectan las políticas de conciliación a la maternidad

España registra una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, situada en torno a 1,2 hijos por mujer, una cifra que se encuentra por debajo del nivel de reemplazo. Esta situación ha incrementado la preocupación por el envejecimiento de la población, la futura disponibilidad de mano de obra y la sostenibilidad del Estado del bienestar.

Un informe publicado por el Observatorio Social de la Fundación "la Caixa" analiza cómo las políticas de conciliación entre la vida laboral y familiar influyen en la fecundidad y qué papel desempeñan las empresas en los resultados de estas medidas.

El estudio utiliza datos administrativos de la Seguridad Social española para desarrollar un modelo que incorpora tanto las decisiones de las trabajadoras como las respuestas de las empresas en materia de contratación, conversión de contratos temporales en indefinidos y despidos.

Una de las principales conclusiones del trabajo es que las decisiones empresariales resultan fundamentales para comprender los efectos de las políticas de conciliación sobre la fecundidad y la estabilidad laboral de las mujeres.

La relación entre empleo y maternidad

El informe señala que muchas políticas familiares generan una relación de equilibrio entre fecundidad e ingresos. Las medidas que favorecen el aumento de la natalidad, como permisos de maternidad más amplios, mayores prestaciones o una menor rotación laboral, suelen asociarse a una reducción del empleo femenino y de los ingresos acumulados a lo largo de la vida.

La investigación también concluye que las políticas que refuerzan la estabilidad laboral pueden aumentar la fecundidad. Sin embargo, añade que estas medidas pueden reducir la participación laboral al generar menos puestos de trabajo, aunque más estables.

Por el contrario, las políticas que incrementan la fluidez del mercado laboral favorecen el empleo femenino y los ingresos a largo plazo, pero reducen la fecundidad al hacer menos compatible la maternidad con un empleo estable.

Lo que muestran los datos analizados

A partir de los datos de la Seguridad Social, el estudio identifica varios patrones. Uno de ellos es que las mujeres tienen menos probabilidades de trabajar en sectores que exigen jornadas laborales largas, una circunstancia que, para los autores, pone de manifiesto la importancia de la flexibilidad laboral.

La investigación también observa que las mujeres que trabajan en empleos considerados menos flexibles experimentan una progresión salarial más lenta, especialmente cuando tienen hijos.

Otro de los aspectos analizados es la reforma introducida en 1999 que reconoció el derecho a reducir la jornada laboral con protección del empleo. El informe indica que esta medida provocó un aumento de las madres con contrato indefinido que se acogieron a esa posibilidad, especialmente en empleos menos flexibles.

Al mismo tiempo, los autores recogen que las empresas reaccionaron reduciendo el acceso de las mujeres con contratos temporales a contratos indefinidos, una respuesta que vinculan a la expectativa de mayores costes laborales futuros.

Las políticas que destaca el estudio

El análisis identifica como especialmente eficaces los incentivos económicos dirigidos a las empresas para transformar contratos temporales de mujeres en contratos indefinidos.

El informe explica que estos subsidios compensan las reticencias empresariales asociadas a los costes de la maternidad y favorecen la estabilidad laboral femenina, con efectos tanto sobre la fecundidad como sobre los ingresos acumulados a lo largo de la vida.

Por el contrario, el trabajo señala que las políticas centradas únicamente en la protección del empleo o en la reducción de jornada, sin intervenir sobre los incentivos empresariales, tienden a incrementar la fecundidad a costa de las trayectorias profesionales de las mujeres.

Los autores concluyen que las políticas familiares y las laborales no pueden diseñarse por separado en un mercado caracterizado por la dualidad y las rigideces. A su juicio, las medidas que incorporan incentivos dirigidos a las empresas permiten combinar una mayor fecundidad con una mayor vinculación de las mujeres al mercado de trabajo.