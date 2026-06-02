Subida de 200 euros en el suelo que se extenderá hasta 2028: "Es una apuesta muy clara y decidida" para los profesionales que lo reciben

Mejoras para el profesorado en su sueldo en los próximos dos años. O al menos, la propuesta está sobre la mesa. La Conselleria de Educación ha subido su propuesta de aumento salarial a los docentes de la Comunitat Valenciana a 200 euros al mes en el complemento autonómico que se aplicaria de forma progresiva: 75 euros en 2026; otros 75 en 2027 y 50 en 2028.

Administración y sindicatos de Mesa Sectorial -STEPV, CSIF, CCOO y UGT, convocantes de la huelga indefinida que se desarrolla desde el 11 de mayo, y ANPE, que también la apoya- se han reunido durante cerca de diez horas en la sede del departamento de Campanar para intentar llegar a un acuerdo y desbloquear la situación que ha desembocado en un paro en la enseñanza pública valenciana no universitaria.

A las 16.15 horas del lunes arrancaba el encuentro con un documento puesto sobre la mesa por parte de Conselleria e integrado por ocho apartados: ratios, simplificación burocrática, plantillas docentes, infraestructuras educativas, uso y enseñanza del valenciano, inclusión educativa, FP y condiciones laborales del profesorado.

La primera oferta de subida salarial ha sido descartada por las organizaciones sindicales, que han exigido una nueva propuesta "seria" al considerar que los 120 euros brutos al mes -60 euros en enero de 2027 y el resto en julio del mismo año dentro del complemento autonómico-quedaban "muy lejos" de sus reivindicaciones para compensar la pérdida de poder adquisitivo (en torno al 20%) que ha sufrido el colectivo desde 2010.

200 euros al mes de forma progresiva

Los salarios han sido el último punto tratado en la maratoniana reunión y han comenzado a discutirse tras ocho horas de debate. A las 00.30 horas ya del martes-, la Conselleria ha solicitado un receso de media hora para poder presentar un nuevo documento. Cuando ha regresado a la mesa de negociación, la proposición ha sido esta: 200 euros al mes de forma progresiva: 75 euros en 2026; otros 75 en 2027 y 50 en 2028. "Es una apuesta muy clara y decidida porque queremos las mejores condiciones para el alumno y nuestro trabajo va siempre en ese sentido", ha sostenido Orti, que cree que cree que sería "muy difícil de justificar que el documento se rechazara de manera unilateral".

Sobre la oferta de incremento retributivo, ha incidido en que "está dentro de un sistema de presupuestos, desde un sistema económico que, por supuesto, en el que la Generalitat tiene que atender a todos los frentes y no solamente a Educación". "Se han conseguido unas cuantías con un gran esfuerzo por parte de la Generalitat", ha resaltado.

Por todo ello, la consellera ha expresado su confianza en que la próxima reunión sea "la definitiva". "Cerraremos algún acuerdo, estoy segura", ha finalizado.