La Policía Nacional emite una alerta general: "Gritos de un familiar pidiendo socorro"

El teléfono móviles una herramienta muy útil con la que se puede hacer, prácticamente, cualquier gestión. Pero, por desgracia, también supone la puerta de entrada para ciberestafadores y delincuentes que pueden hacerse con nuestros datos personales, contraseñas e incluso acceder a nuestras cuentas bancarias y hacer gestiones como si fuéramos nosotros.

Por ello, la Policía Nacional vela por la seguridad del usuario, localizando y frenando estafas pero, también, alertando a la ciudadanía a través de canales de fácil acceso como son sus redes sociales.

Una de las más recientes es la "estafa de la urgencia hospitalaria". Recibes una llamada de un supuesto médico diciendo que un familiar tuyo ha sufrido un grave accidente. Que no te sorprenda escuchar gritos del supuesto familiar pidiendo socorro. Te van a pedir que no cuelgues, ni que contactes con nadie. Además, te van a solicitar una cantidad de dinero para salvarle la vida. No piques, mantén la calma y comprueba que todo está en orden", alertan desde la Policía Nacional a través de un vídeo que han colgado en su cuenta oficial de TikTok.

Ciberestafas y 'sextorsión'

Y es que las ciberestafas están a la orden del día y son uno de los principales focos de vigilancia de la Policía. Hace unos días lanzaban un mensaje de alerta a través de sus redes sociales en el que da diferentes consejos para no ser víctimas de este delito. "¿Alguna vez has recibido un mensaje o una solicitud de amistad por parte de un perfil en redes sociales? O bien, no tiene publicaciones o las tienes muy recientes en días muy seguidos siendo un perfil nuevo. Cuidado, puede ser un caso de 'sextorsión'. Empezarán con preguntas abiertas, guiando la conversación a temática sexual y es ahí cuando nos enviarán imágenes de contenido íntimo supuestamente propias para acto seguido solicitarte fotos o vídeos tuyos. Una vez que han conseguido su objetivo, graban la pantalla del teléfono con otro móvil y comienzan la extorsión. Te piden dinero si no quieres que difundan tus fotos y vídeos a tus contactos", explican desde Policía Nacional.

"Recomendaciones, nunca pagues, seguirán pidiéndote dinero una y otra vez. No envíes imágenes de contenido sexual en redes sociales si desconoces la identidad de la persona. No sigas la conversación, guarda las pruebas y denúncialo", recomiendan.