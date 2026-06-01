Llegan los radares 'eternos' para circular a 100 kilómetros por hora por autopista en tramo de aproximadamente 150 kilómetros: los conductores, multados con 600 euros

Queda menos de un mes para que el verano entre y con él llega el momento de las vacaciones, los viajes y abandonar nuestro hogar para poder desconectar. Muchos de estos de desplazamientos se harán por carretera, por lo que los conductores deben extremar las precauciones, no solo por evitar sanciones, sino por velar por la seguridad de otros usuarios y de aquellos que nos acompañan.

Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT), refuerza en las campañas de 'operación salida' y 'operación llegada' con controles de velocidad que se suman a los radares ya instalados por las diferentes carreteras de nuestro país.

Uno de cada cinco accidentes con víctimas en la carretera están relacionados con el exceso de velocidad, según los datos de la DGT, recuerdan los expertos de RACE. Por eso, esta organización lleva años desarrollando estrategias para intentar controlar que los conductores no sobrepasen los límites de velocidad o que se les penalice por ello. Los helicópteros Pegasus o los drones controlan la velocidad en la carretera, pero no son los únicos: también están repartidos por España los radares de velocidad. Con ellos, la DGT te puede multar si excedes la velocidad máxima. En este mapa puedes consultar la ubicación de los radares fijos y si a pesar de todo te cazan, con el RACE te gestionamos las multas e incluso podemos ayudarte a reclamarlas.

A pesar de que los límites de velocidad están establecidos por la ley, en realidad las sanciones se ponen teniendo en cuenta el margen de error que tienen los cinemómetros, y que recientemente ha cambiado. Hasta ahora, el margen de tolerancia al que hacemos referencia se calculaba con la conocida como “regla del 5 y del 7”: cuando la velocidad no supera los 100 km/h, ese margen es de 5 km/h en los radares fijos y del 7 km/h en los móviles. Por encima de los 100 km/h, pasamos a hablar de porcentajes: 5 y 7 %, respectivamente. Con la normativa anterior, y en una vía con una velocidad máxima de 120 km/h, en realidad la sanción se emitía a partir de los 131 km/h. ¿Por qué? Pues porque el 7 % de 131 es 9,17 (redondeando a 10); y si a 131 se le restan esos 10 da como resultado 121, cifra a partir de la cual se sobrepasa el límite de velocidad. Por lo tanto, 131 km/h es la velocidad a la que saltaba el radar en autovía.

Carretera en una imagen de archivo. / Stephen Kim

Control de velocidad con Inteligencia Artificial

No obstante, una autovía de Cataluña ha sido pionera en la instalación de un control de velocidad monitorizado por la Inteligencia Artificial (IA). Se trata de la autopista AP-7 entre Maçanet de La Selva (Girona) y El Vendrell (Tarragona). La consejera de Interior del gobierno catalán, Núria Parlon, anunciaba la implementación de la velocidad variable en la AP-7, en un tramo de aproximadamente 150 kilómetros que se extenderá desde Maçanet de la Selva hasta El Vendrell. Esta medida es una de las iniciativas que el Departamento de Interior considera esenciales para reducir la siniestralidad en esta vía, junto con obras en carriles complementarios y de incorporación, la instalación de más radares y controles, y la puesta en marcha de un sistema predictivo de accidentes utilizando Inteligencia Artificial (IA). De esta manera, se reduce el tramo de la autovía controlado de 120 km/h a 100.

¿Y cómo funciona este sistema? Los límites de velocidad la carretera se adaptan de forma remota por un operador o por los propios algoritmos que emplee la IA. Esta tecnología registra y procesa los datos en tiempo real, permitiendo ajustes automáticos en los límites de velocidad. Por ejemplo, en situaciones de tráfico denso o condiciones meteorológicas adversas, la velocidad máxima permitida puede reducirse para minimizar riesgos. Este enfoque proactivo busca prevenir accidentes antes de que ocurran, mejorando la seguridad vial.