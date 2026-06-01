José Mazuelos, obispo de Canarias sobre el viaje de León XIV: "La visita del papa será más barata que los Carnavales"

Obispo, ¿qué significa para usted, desde la Diócesis de Canarias, que el papa realice su visita al Archipiélago y, sobre todo, que sea la primera vez?

Para mí significa mucho porque dicen los Hechos de los Apóstoles que la Iglesia esperaba que pasara la sombra de Pedro. Por eso un poco esa experiencia de nuestra Iglesia: viene la sombra de Pedro que nos va a dar energía, nos va a dar fuerza y, sobre todo, nos va a dar comunión con Pedro y con la fe en el Resucitado.

¿Qué cree que supone esta visita para Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa desde el punto de vista social y religioso?

Bueno, desde el punto de vista social significa mucho porque vamos a poner en el escaparate mundial a nuestras Islas. Más de 1.300 acreditados, periodistas de todo el mundo que hay ya. Yo pienso que eso nos va a poner a todos en el escaparate. Todo esto trae un beneficio social, cultural y económico. Pero, sobre todo, nos va a dar más cohesión como Iglesia diocesana. Vienen personas desde Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa y se están preparando espacios para que puedan dormir y participar en los acontecimientos. Se van a crear lazos de unión en la Iglesia diocesana y como pueblo canario.

Y también para la otra diócesis.

Claro, como tenemos Tenerife con el resto de islas, es necesario que el papa vaya para allá. Crear aquí todo en una sede, como suponemos que hubiera sido Tenerife o Gran Canaria, era imposible. Sin embargo, teniendo dos sedes, se ha dividido prácticamente el Archipiélago en las dos provincias, las dos Diócesis.

¿Podría decirse entonces que el motivo real de la visita a las dos Diócesis es precisamente la masificación que habrá esos días?

Bueno, la masificación y porque las realidades de las Diócesis son distintas. Una de las razones fue esa facilidad para que el mayor número posible de personas tuviera encuentro con el Santo Padre y que fueran las dos Iglesias diocesanas las que encontrarán esa sombra de Pedro.

Cuando el León XIV pise tierra canaria, ¿qué es lo primero que piensa decirle?

Bueno, se lo dirán las autoridades que lo reciban, pero yo le daré la bienvenida y las gracias. La gratitud es lo primero. Tengo mi primer discurso en Arguineguín, donde doy la acogida al Santo Padre, porque en el aeropuerto son las autoridades civiles las que reciben. Pero la primera cosa que le voy a decir cuando me salude es: «Gracias, Santo Padre, y qué alegría tenerlo aquí».

Monseñor José Mazuelos Pérez. / ANDRES CRUZ

¿Qué visión cree que tiene León XIV de Canarias antes de esta visita?

León XIV tiene bastante buena información del Archipiélago porque ya estuvo en Tenerife. Él es agustino y allí hay una comunidad. Durante cuatro años fue general de los agustinos y una de las misiones de los generales es visitar todas las comunidades del mundo. También tiene un conocimiento bastante bueno de la Iglesia española porque el centro de los agustinos en España es emblemático. El dicasterio de Migraciones y el dicasterio de la Obra Social de la Iglesia han estado muy implicados siempre con la cuestión de la migración, la ruta subsahariana, la ruta atlántica…

El papa Francisco definió a León XIV como «un santo». ¿Usted cree que lo es?

Un santo ya lo ha hecho todo. Nosotros no hacemos santo a nadie hasta que se muera. Evidentemente, es un hombre de fe, un hombre de Iglesia, un hombre sencillo, humilde. Y el currículum apunta a santidad porque se dedicó con humildad a trabajar en la selva del Perú después de haber sido general de los agustinos. Después Francisco se lo lleva a Roma y lo hace cardenal. Tiene un currículum muy bueno. Eso es lo que nos vamos a encontrar: un papa que es un hombre de fe.

¿Hasta qué punto ha participado la Diócesis en los discursos que dará el pontífice durante su visita?

El Vaticano te va pidiendo información. Nosotros cada cinco años hacemos la visita ad limina, donde informamos sobre educación, sacramentos, catequesis… Los dicasterios tienen información de nuestras Diócesis. Después está la nunciatura, que también conoce nuestra realidad. Y, al mismo tiempo, nos preguntan sobre los actos. Yo sí le he tenido que mandar un poco mi discurso y la visión que tenemos. Y ya entre todos organizan los discursos del Santo Padre. Al final son un eco para la Iglesia universal y para el mundo entero. Especialmente porque estamos hablando de migración y todo el mundo va a estar pendiente de eso.

¿Qué se puede esperar del encuentro relacionado con la migración? Acudirá al encuentro también migración latinoamericana.

El acto de Arguineguín será donde prácticamente la gran mayoría de gente que esté sea migrante. Va a haber mucha migración latinoamericana y mucha migración subsahariana. La realidad de la migración latinoamericana está también en auge porque han tenido regímenes dictatoriales y persecuciones muy grandes. Muchos venezolanos, cubanos e incluso colombianos han venido. Además, Canarias siempre ha tenido lazos fuertes con Venezuela.

¿Cree que la visita del papa puede ayudar a que el mundo mire más hacia Canarias y hacia la situación migratoria?

Sí. Ya el hecho de que el papa Francisco se preocupara de Canarias y de la migración provocó movimientos por parte del Gobierno central y de Europa. Ahora, cuando venga el papa e ilumine esa realidad, va a haber una luz grande a nivel mundial sobre la migración. Y con respecto a Canarias, el mundo va a ver un pueblo generoso y hospitalario. Un pueblo acogedor que ha sufrido, pero que ha respondido siempre bien.

¿Ha tenido algún tipo de contacto directo ya con León XIV? ¿Contacto directo ahora?

No, el contacto ahora mismo es a través de Secretaría de Estado. El contacto directo lo tendremos cuando llegue, porque llega a Madrid y allí estaremos esperando.

¿Cómo definiría la personalidad del papa? ¿Qué lo diferencia de otros pontífices?

Yo veo a este papa con una profundidad pastoral y doctrinal muy fuerte. Francisco bebía mucho de Benedicto XVI, aunque la gente no lo perciba. Benedicto XVI fue clave también en el pontificado de Juan Pablo II. León XIV sigue esa línea doctrinal. Pero tiene un talante distinto. Francisco era más dicharachero, Juan Pablo II era el cura de la aldea global, Benedicto XVI era muy tímido. León XIV es más moderado en cuanto a modales, pero también cercano y valiente. Se nota que sabe lo que tiene entre manos.

Es matemático y usted médico, ¿cierto?

Sí, él es matemático. De hecho, la primera encíclica la ha dedicado a la tecnología, que es uno de los grandes retos que tenemos ahora.

¿Tiene usted un papa favorito?

Yo leo mucho a Benedicto XVI. Tiene una profundidad teológica enorme y era capaz de hacer fácil la teología. Pero también disfrutaba mucho con Juan Pablo II y medité mucho sobre él. Y Francisco, por todo el magisterio pastoral que tenía, estaba muy en comunión con él. Cada uno tiene su cosa. Pero si me dices con cuál me quedaría, pienso que Benedicto XVI tuvo un papel fundamental.

¿Cree que la visita del pontífice generará un mayor acercamiento de los jóvenes a la Iglesia?

Sí, yo pienso que sí. Cuando estamos en una Jornada Mundial de la Juventud la gente se sorprende porque piensa que esto ya está acabado. Y cuando ven un millón de jóvenes dicen: «¿Pero han salido tantos jóvenes?». Con entusiasmo, alegría… Entonces uno ve que no somos tan pocos. Hay más jóvenes de los que pensamos trabajando en parroquias, en Cáritas… Y el papa va a poner luz sobre todo eso.

En un momento en el que la Iglesia afronta una crisis de credibilidad por los casos de abusos sexuales, ¿cómo encara la institución esta visita papal?

La Iglesia ha sufrido un descrédito en ese sentido. Pero ha sabido poner fin a eso. Ha actuado y sigue actuando. Y no es solamente un problema de la Iglesia, es un problema de la sociedad. Lo que pasa es que se quiere poner exclusivamente el foco en la Iglesia. Gracias a Dios, la Iglesia ha ido haciendo sus deberes. Tolerancia cero. Prevención al máximo. Ayudar a las víctimas. Y seguir afrontando este problema.

Después de tantos meses preparando la visita del pontífice, ¿qué le gustaría que quedara en la memoria colectiva de Canarias cuando el papa regrese a Roma?

La esperanza. El objetivo en convertir el muelle de la vergüenza en el muelle de la esperanza. Canarias es una luz de esperanza dentro de la realidad migratoria Vamos a afrontar y ver cómo tanta gente ha sido acogida e integradas. Por eso vamos a poner luz a la integración y a los migrantes que han salido a flote y viven con nosotros. Espero que haya una regeneración moral también en la cuestión política y que se preocupen más por el bien común. Pongamos sobre la mesa los problemas de la gente. La inflación que estamos viviendo, los precios en los alimentos, es una bestialidad. León XIV va a estar en el Parlamento y podrá hacer una inyección de una regeneración moral y de búsqueda del bien común.

Precisamente la vivienda es uno de esos problemas más urgentes.

Claro. La vivienda, con tanta especulación y tantas políticas que no terminan de solucionarlo… Hay ancianos que necesitan alquilar una vivienda para complementar su pensión y viven con miedo a que se la ocupen. Yo no digo que se eche a nadie a la calle, pero habrá que ayudar de verdad a las familias que no pueden pagar el alquiler.

¿Cuánto cuesta la visita del papa? ¿Quién la paga?

La visita a Gran Canaria costará unos dos millones o dos millones y medio. Más barato que los carnavales. Ayudan el Gobierno de Canarias y los cabildos, también empresarios y muchísimos fieles. Hay donaciones de empresarios nacionales, empresarios canarios y pequeños donativos de muchísima gente. Y luego está todo lo que no se ve: la seguridad, la movilidad, los voluntarios… Eso no aparece en las cuentas.

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¿Y se prevé que los gastos sean similares a los de las Diócesis de la provincia vecina?

Sí, más o menos igual. Pero no debemos olvidar que lo que no aparece son los sueldos de los voluntarios. Esto vale baratito, dos millones y medio, porque hay mucha gente voluntaria que no nos está cobrando. Hay traductores, hay personas echando horas, tenemos el diseñador, el arquitecto... Un voluntario está ahí dando su trabajo y su tiempo. Todo eso no está contabilizado. Por eso sale tan barato, porque para mí dos millones y medio, escenario y demás, en teoría es barato.