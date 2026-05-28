Lo que nadie te cuenta cuando acabas la universidad y empiezas a buscar trabajo

Acabas el TFG, terminas la carrera, llega la graduación y aparece una pregunta que muchos jóvenes se hacen casi de inmediato: ¿y ahora qué?

Según explica InfoJobs, la búsqueda del primer empleo suele convertirse en uno de los momentos más desconcertantes para quienes terminan sus estudios, en parte porque ese primer contacto con el mundo laboral no siempre coincide con lo que se esperaba.

Aunque hoy existen plataformas que conectan talento y empresas sin necesidad de recorrer compañías dejando currículums en mano, gestionar correctamente las expectativas sigue siendo una parte clave para evitar frustraciones durante esta etapa.

Encontrar trabajo no siempre es inmediato

Uno de los primeros choques con la realidad, según InfoJobs, es descubrir que encontrar empleo puede llevar bastante más tiempo del esperado.

La falta de experiencia previa puede alargar el proceso, incluso aunque se trate de una situación por la que ya han pasado la mayoría de profesionales.

La plataforma insiste en la importancia de contar con un currículum completo y actualizado. Cuando no existe experiencia laboral previa, recomienda poner el foco en aptitudes y soft skills como la adaptabilidad, la capacidad de trabajo en equipo o el compromiso.

También señala que adaptar el currículum según la oferta o el sector puede marcar diferencias, aunque recuerda que la transparencia es fundamental.

Según datos de InfoJobs extraídos del informe Redes sociales y empleo, el 50% de las compañías afirma haber encontrado incoherencias entre el perfil online de un candidato y lo expresado durante la entrevista.

La entrevista también pone a prueba

Conseguir una entrevista no elimina la inseguridad. InfoJobs señala que es habitual sentir nervios por miedo a no dar la talla debido a la falta de experiencia.

Sin embargo, recuerda que ese momento supone el primer contacto directo entre la empresa y el candidato y una oportunidad para mostrar potencial, actitud segura y una postura proactiva.

La recomendación pasa por investigar previamente la empresa, sus proyectos y su cultura para entender si encaja con los propios valores y para identificar qué aptitudes pueden ajustarse mejor a su forma de trabajar.

El trabajo soñado puede no parecerse al imaginado

InfoJobs también advierte de otro choque habitual: conseguir el primer empleo no implica necesariamente acceder al trabajo ideal.

El salario, las tareas iniciales o las responsabilidades pueden no coincidir con lo que muchos imaginaban.

Aun así, la plataforma lo presenta como una oportunidad para entender cómo funciona el entorno laboral y adquirir experiencia con el apoyo del equipo.

En ese contexto, destaca además un dato del informe Estado del Mercado Laboral en España, realizado junto a Esade: los sueldos de los perfiles en prácticas aumentaron un 11% en un año hasta alcanzar los 24.687 euros brutos anuales.

Empezar no significa fracasar

La conclusión de InfoJobs es clara: el primer empleo rara vez es perfecto, pero forma parte del camino.

Mientras muchos esperan incorporarse rápidamente a un puesto estable y bien remunerado, la realidad muestra que la trayectoria profesional se construye paso a paso.

Porque, según resume la plataforma, el primer empleo no define toda una carrera, pero sí marca su comienzo.