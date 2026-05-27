Novedad en los viajes del Imserso de la nueva temporada: precio, sin importar el tipo o destino, lo que incluye y el peso de 10 kilos

El Imserso ejecutará la prórroga del contrato del programa de viajes para la temporada 2026/2027, valorado en casi 60 millones de euros, que mantiene las 879.213 plazas del anterior concurso, al igual que sus dos novedades: la tarifa plana de 50 euros y la posibilidad de viajar con animales de compañía.

De tal forma, el instituto adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha informado a las empresas adjudicatarias, es decir, a las UTes Turismo Social --BTravel Turismo Accesible y Viajes Halcón-- y Mundicolor --IAG7 Viajes, World 2Meet y Next Continental Holdings--, según un comunicado.

Por tanto, la primera gestionará los lotes 1 y 3 (costa peninsular y turismo de escapada), con cerca de 651.000 plazas, mientras que Mundicolor se encargará del lote 2, de costa insular, con 228.142 plazas.

Sobre las dos novedades, la tarifa plana de 50 euros va destinada para pensionistas con menos recursos, con 7.447 plazas reservadas para aquellas personas que perciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social.

En este caso, estos usuarios abonan una cantidad fija de 50 euros por su viaje, sin importar el tipo o destino --incluyendo alojamiento, pensión completa, seguro de viaje y transporte de ida y vuelta--, siendo el Imserso quien asume el coste restante.

En segundo lugar, también se mantiene la posibilidad de viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y de costa insular, con plazas reservadas en los lotes 1 y 2 para usuarios con animales cuyo peso no supere los 10 kilos, incluyendo el transportín, siempre de acuerdo con la normativa y los cuidados que requieren estos animales.

El contrato prorrogado también mantiene las condiciones fijadas en la licitación original, entre las que destacan la obligación de las empresas adjudicatarias de distribuir el 36% de las plazas de cada lote de forma proporcional durante cada mes de la campaña, con el fin de contribuir a la desestacionalización del sector turístico y al mantenimiento del empleo durante los meses de menor afluencia.

Hoteles de tres estrellas para arriba

En concreto, los hoteles ofrecidos en el programa deben contar con un mínimo de tres estrellas y estar obligados a ofrecer actividades de ocio y tiempo libre, así como trípticos informativos relacionados con el envejecimiento activo y la prevención del maltrato en personas mayores, entre otras cuestiones.

El contrato prevé asimismo sanciones reforzadas para las empresas que no cumplan los estándares de calidad establecidos por el Imserso.

Desde el Imserso ha destacado que el objetivo del Ministerio es "seguir expandiendo el derecho al envejecimiento activo a través de estos viajes, garantizando que las personas con menor renta no queden excluidas y poniendo en valor los beneficios que los animales de compañía aportan a la salud y el bienestar de las personas mayores".