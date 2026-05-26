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La pedida de mano más rociera de dos zamoranos en Huelva conquista las redes

Una pareja zamorana se compromete en uno de los lugares clave del camino del Rocío

Pedida de mano de una pareja zamorana en Huelva.

Pedida de mano de una pareja zamorana en Huelva. / FB

Isabel Rodríguez

"El 'sí quiero' más fácil de mi vida". Así resume Sonia uno de los momentos más felices de su vida. Esta joven zamorana se encontraba realizando el camino del Rocío y, a su paso por La Charca, uno de los enclaves más significativos del peregrinaje hacia la Blanca Paloma, recibió de forma inesperada la sorpresa más romántica: la pedida de mano por parte de su pareja, Adrián.

Así, en un ambiente rociero, la pareja dio el primer paso para jurarse amor eterno ante la atenta mirada de cientos de peregrinos, quienes no dudaron en aplaudir al futuro matrimonio, que lo celebró bailando sevillanas. "Ni en mis mejores sueños pensé esto, nuestro primer Rocío, el mejor lugar de todo el camino, una experiencia increíble, y un anillo", confiesa Sonia.

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La joven se muestra eternamente agradecida a su pareja por enseñarle que "el amor es fácil". Como ella misma expresa, vuelve "muy muy feliz", al lado de su futuro marido y con el recuerdo de una fe inquebrantable tanto en el amor como en la Virgen del Rocío. El vídeo de la escena de ensueño ya acumula miles de reproducciones en redes sociales.

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