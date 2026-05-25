Uno de cada cinco trabajadores con horario rotativo toma hipnóticos para dormir: "Los turnos van a más, urgen respuestas urgentes"

Casi una cuarta parte de los trabajadores españoles trabaja en diferentes turnos. Sanitarios, transportistas, personal de seguridad y operarios de fábrica, entre otros, hacen horarios rotativos que, dicen los médicos, impactan directamente en su salud, en su seguridad laboral y en su conciliación social y familiar. Esta organización del tiempo laboral es uno de los principales determinantes de la falta de sueño: menos del 3% de los trabajadores nocturnos consiguen ajustar sus ritmos circadianos y el 20% de los empleados que trabajan por turnos utilizan hipnóticos para dormir. El 25% recurre al tabaco como estimulante. "Es una realidad creciente e inevitable, y exige respuestas urgentes", advierte a EL PERIÓDICO Juan Carlos Rueda, que preside la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT).

Junto con la Alianza por el Sueño, la AEEMT ha elaborado 'La turnicidad y el cuidado del sueño: un reto común entre salud pública y salud laboral', una guía que aborda las consecuencias que supone el trabajo a turnos en la calidad del sueño de los empleados. Además, incluye medidas organizativas e individuales para facilitar la adaptación a este tipo de jornadas con el objetivo de mantener una higiene del sueño adecuada.

La prevalencia del trabajo a turnos ha ido en aumento y experimenta "un crecimiento exponencial" debido a las demandas de la globalización, los avances tecnológicos y la naturaleza de ciertos sectores que requieren una operación continua, advierten los expertos.

Mañana y tarde

El trabajo a turnos, explica el doctor Rueda, es muy frecuente. En empresas de servicios, de fuerzas y cuerpos de seguridad, en el sector sanitario... Ejemplifica que él trabaja en Murcia, una comunidad donde los trabajadores de las líneas de envasado o de producción hortofrutícola trabajan de mañana y tarde. "En este sector se puede cortar la producción el viernes, debido a que no hay una mquinaria cuyo arranque resulte especialmente costoso o pueda ser peligroso. Por tanto, no se trabaja de noche ni el fin de semana. Pero hay líneas de producción que no pueden estar parando porque eso supone unos costes enormes y un riesgo frente al sistema de seguridad, con lo cual funcionan las 24 horas".

Los efectos del trabajo a turnos sobre la salud no se limitan al cansancio, avisa el especialista. Varios estudios señalan una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares o el impacto en la salud mental. La mala calidad del sueño puede ocasionar trastornos como ansiedad, depresión, fatiga, estrés, 'burnout' e, incluso, ideación suicida. De hecho, los trabajadores a turnos presentan un 40% más de riesgo de sufrir depresión, apuntan las sociedades. La Alianza por el Sueño alerta de que el turno fijo de noche es el que presenta los peores indicadores de salud, aumentando riesgos cardiovasculares, metabólicos y cáncer.

Cuadrantes saludables

"Sabemos que el trabajo a turnos y el no dormir bien y fraccionar el sueño tiene un precio para la salud. Está considerado como un trabajo de riesgo", señala el doctor Rueda. Lo recomendable, explica, es que el ciclo de turnos siempre sea de rotación. La guía que acaban de publicar los expertos aconseja diseñar cuadrantes saludables con rotaciones rápidas, anterógradas (mañana/tarde/noche) y descanso suficiente entre turnos.

También apuesta por limitar los turnos nocturnos consecutivos (máximo 2/3) y evitar jornadas prolongadas, reducir la carga de trabajo en horarios críticos (3:00–6:00 horas), facilitar espacios de descanso, alimentación saludable, recursos de salud mental y el acceso a programas de bienestar laboral, e incluir flexibilidad y autogestión parcial de turnos para favorecer la conciliación, valorando en cada empresa la necesidad real de mantenerlos.

Ritmo circadiano

El objetivo, abunda el especialista en Medicina del Trabajo, es que esa rotación se adapte bien al ritmo circadiano, ese reloj biológico interno que regula nuestros procesos fisiológicos, incluyendo el sueño, la temperatura corporal, la secreción hormonal y el metabolismo. El ritmo se sincroniza con la luz solar, por lo que mantener unos horarios regulares de sueño y alimentación resulta fundamental para preservar la salud.

"Hay empresas que todavía lo hacen al revés, a veces por tradición. Se trabaja una semana completa o 15 días completos de mañana, luego 15 días por la tarde. Realmente eso tampoco es lo recomendable. Interesa que haya rotaciones y ciclos de cambio cortos y que así no afecten demasiado a nuestro sistema. También se podría vigilar y asesorar a las empresas que no regulan o no modifican los cuadrantes de turnos", añade el especialista.

Seguridad laboral

Por otro lado, la falta de sueño también repercute en la seguridad laboral y en la productividad de los empleados con horarios rotativos. El riesgo de accidente se incrementa un 30% en el turno nocturno en comparación con el turno de día, especialmente tras tres turnos nocturnos consecutivos. En este sentido, los especialistas remarcan que el consumo de pastillas para mantenerse despiertos o inducir el sueño tampoco es la solución. Lejos de mejorar el rendimiento, puede alterar aún más el sueño y elevar el riesgo de agotamiento crónico.

El consumo de sustancias y la fatiga acumulada afectan directamente al desempeño laboral, aumentando la tasa de errores, señalan los médicos

Además, el consumo de sustancias y la fatiga acumulada afectan directamente al desempeño laboral, al aumentar la tasa de errores, disminuir la eficiencia y aumentar las bajas laborales por enfermedad, cuya media es superior entre los trabajadores a turnos respecto a los trabajadores con horario regular.

Hábitos saludables

"El consumo de benzodiacepinas está muy extendido. Y es fácil de entender que, cuando tienes dificultad paa dormir y un trabajo nocturno, se recurra a la medida más barata y más fácil. Pero hay otras medidas. Podemos hacer una terapia cognitivo-conductual para ayudar al paciente", señala el doctor Rueda.

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Pero, además de las medidas organizativas, el médico alude a las que puede tomar cada empleado para tener unos horarios de sueño regulares y unos buenos hábitos de salud pese a ese trabajo a turnos. Por su experiencia, concluye, mantenerlos, sobre todo en turnos como el nocturno, requiere mucha disciplina. "He visto a trabajadores que, después de 20 o 25 años trabajando a turnos, han conseguido una regularidad. Pero han sido muy metódicos".