Así son los nueve buques que tomarán la ría de Vigo el Día de las Fuerzas Armadas

La celebración por primera vez en Vigo del Día de las Fuerzas Armadas, cuyo acto central tendrá lugar el próximo sábado día 30, traerá a la ciudad a 3.746 hombres y mujeres integrantes en los ejércitos de tierra, mar y aire y espacio, según informa el Ministerio de Defensa en su página web. Además de las exhibiciones aéreas en las que participarán 30 aviones de caza, 16 aeronaves de transporte más la del salto paracaidista y 25 helicópteros, el viernes 29 habrá una Parada Naval en aguas de la ría presidida por el rey Felipe VI en la que participarán siete buques de la Armada y dos patrulleras de la Guardia Civil. Este acto comenzará a las 15.30 y posteriormente, a las 17.15, arrancará en la playa de Samil la exhibición dinámica de personal y material, similar a la que en julio de 2024 protagonizaron el portaeronaves 'Juan Carlos I', la fragata 'Blas de Lezo' y el buque de asalto anfibio 'Galicia'.

Harriet rodando hacia el punto de despegue en el portaaviones ‘Juan Carlos I. / Luis Díaz/Ministerio de Defensa / EPC_EXTERNAS

Los barcos estarán encabezados por el citado LHD 'Juan Carlos I' (L61), (Landing Helicopter Dock, por sus siglas en inglés), actual buque insignia de la Armada tras la baja en 2013 del portaviones 'Príncipe de Asturias' (R11), que además de portaeronaves puede actuar como buque de asalto anfibio y plataforma logística, lo que lo convierten en una embarcación de gran versatilidad. Con 231 metros de eslora por 32 de manga y 26.000 toneladas de desplazamiento es el buque de guerra más grande construido en España, en concreto en los astilleros ferrolanos de Navantia donde fue entregado a la Armada en setiembre de 2010. Además de participar desde entonces en maniobras navales bajo el mando de la OTAN, el 'Juan Carlos I' fue destinado a Turquía en 2003 para ayudar a las poblaciones afectadas por el terremoto que asoló este país.

A continuación, por orden de eslora, se sitúa el LPD 'Castilla' (L52), (Landing Platform Dock), otro buque de asalto anfibio aunque menos multifuncional que el anterior, asimismo de construcción ferrolana y asignado a la Armada en junio de 2000. Con una eslora de 160 metros y una manga de 25, el 'Castilla' desplaza 13.815 toneladas a plena carga e integra la clase 'Galicia' junto al buque del mismo nombre. En su amplia hoja de servicios destaca su participación a comienzos de 2003 en los trabajos de limpieza de la contaminación ocasionada por el petrolero 'Prestige', hundido frente a las costas gallegas en noviembre de 2002. Asimismo participó en misiones de ayuda humanitaria tras el violento huracán que arrasó Haití en 2004, país al que volvería tras ser sacudido por un terremoto en enero de 2010.

Fragatas gemelas

La flotilla también contará con la presencia de dos fragatas gemelas, las 'Almirante Juan de Borbón' (F102) y 'Blas de Lezo' (F103), de 147 metros de eslora por 19 de manga y 5.800 toneladas de desplazamiento, entregadas asimismo por Navantia-Ferrol en 2003 y 2004. Desde su alta en la Armada, ambos buques han sido destinados a operaciones de diversa índole junto con otras unidades de la OTAN, como lucha contra el tráfico de drogas en aguas del Caribe o de piratería en el Índico. Una tercera fragata, la veterana 'Reina Sofía' (F84), entregada por los antiguos astilleros ferrolanos de Bazán en 1990, también estará presente en el desfile naval. Con 138 metros de eslora por 14 de manga, la 'Reina Sofía' desplaza 3.982 toneladas y en su largo historial destaca su presencia en numerosos rescates en aguas del Mediterráneo de miles de inmigrantes provenientes en su mayoría de Libia. También estará el Buque de Acción Marítima BAM 'Audaz' (P45), patrullero de altura nacido en gradas de Navantia-San Fernando y asignado en 2018. Con 94 metros de eslora por 14 de manga y 2.500 toneladas de desplazamiento, el 'Audaz' fue concebido junto a las restantes cinco unidades que integran la clase 'Meteoro' para desarrollar misiones de control del mar, con capacidad de disuasión y reacción ante amenazas convencionales, especialmente en escenarios oceánicos o alejados del territorio nacional. Cerrando la amplia representación de la Armada estará el buque hidrográfico 'Malaspina' (A31), embarcación especializada en trabajos hidrográficos del litoral español, necesarios para la actualización de la cartografía náutica y la investigación del lecho marino. Con 58 metros de eslora por 12 de manga y 1.100 toneladas de desplazamiento, el veterano 'Malaspina' vio la luz en los astilleros Bazán de San Fernando y fue entregado en 1975.

Guardia Civil

Finalmente la Guardia Civil estará representada por dos unidades. Por una parte, el novísimo 'Duque de Ahumada', entregado el pasado año por Astilleros Ría de Vigo (antiguo astillero Barreras), del grupo Armón. Con 83 metros de eslora por 14 de manga y 2.600 toneladas de desplazamiento, las misiones del flamante patrullero pasan por la vigilancia de fronteras, control de la inmigración irregular, lucha contra el narcotráfico y protección del medio ambiente marino. Completa la flotilla el 'Río Luna', asimismo de reciente puesta en servicio y asignado al Servicio Marítimo (SEMAR) de la Guardia Civil en 2023 por astilleros Armón-Burela. De base en Marín, el 'Río Luna' mide 35 metros de eslora por 8 de manga y su misión es la vigilancia de las zonas de pesca, control de la flota, vigilancia y lucha contra el narcotráfico y el furtivismo.

La presencia de estos nueve buques hará que los muelles vigueses luzcan un extraordinario aspecto y más durante las jornadas de puertas abiertas para las visitas a los barcos que en breve comunicará la Armada, así como los horarios. Por de pronto y como avanzadilla, este viernes arribó al muelle de Trasatlánticos la fragata 'Almirante Juan de Borbón' a la que se irán sumando los siguientes días las restantes unidades.

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Cruceros

Por otro lado, la presencia de varios cruceros la próxima semana obligará a los buques militares que atraquen en Trasatlánticos a pasar a fondeo en la ría, dejando su lugar a los barcos de turismo. Todo preparado pues para que la ciudad viva un acontecimiento histórico, en el que parece que el buen tiempo se unirá a la fiesta y en el que miles de vigueses, además de mirar al cielo, también lo harán al mar.