El Rey defiende la "unidad en la diversidad" en un Premio Carlos V que destaca el valor del liderazgo local

Felipe VI resalta a la institución premiada, el Comité Europeo de las Regiones, como "punto de encuentro" entre europeos e insta a los líderes locales a "mantener encendida la llama Europea"

Unidad, diversidad solidaridad y, sobre todo, el valor de local en un cambio de época, donde la guerra y la paz, Donald Trump y Vladimir Putin, no han estado ajenos a los discursos, como era de prever.

En la XIX edición del Premio Europeo Carlos V, entregado en el Real Monasterio de Yuste, ubicado en el municipio cacereño de Cuacos de Yuste, los conceptos de municipio y orden mundial han estado más unidos que nunca y los discursos de las autoridades han coincidido en una idea, mantener la unidad de europa, y no solo en el sentido político, económico y comercial sino, sobre todo, social.

Su Majestad el Rey Felipe VI ha comenzado sus palabras destacando el lema de la Unión Europea: "Unida en la universidad". El rey ha resaltado que "la belleza de esta diversidad consiste en que, lejos de separar, nos une", pero "requiere la búsqueda del equilibrio".

Fotogalería | La llegada del Rey de España, Felipe VI, al Monasterio de Yuste, en imágenes /

En este sentido, ha hecho hincapié en "la puesta en valor de la diversidad como factor, no de exclusión, sino de riqueza", y ha señalado que es una diversidad "solidaria".

En relación al premio al Comité Europeo de las Regiones, ha subrayado que "es posiblemente la institución que mejor refleja la diversidad de lo local en la Unión Europea y, a la vez, contribuye a asegurar su encaje en un proyecto común".

Además, ha explicado que "dando voz a los entes locales y regionales en el proceso legislativo, el Comité encarna un principio clave en la construcción europea, el principio de subsidiariedad".

Impacto en las ciudades

El rey ha puesto en valor que los miembros de la institución premiada se dedican a "la política más próxima al ciudadano" y ha dado un dato de su fuerza, que "el 70% de las normas comunitarias sigue teniendo un impacto directo en nuestras regiones y nuestras ciudades".

Por todo, ha subrayado que "este premio Carlos V reconoce en esta edición a una institución y un trabajo que van a contracorriente de algunas tendencias del tiempo en que vivimos", entre las que ha nombrado "la atomización, la fragmentación y la exaltación de la diferencia por sí misma".

En su lugar, ha hecho hincapié en que el Comité debe seguir siendo "todo lo contrario: un punto de encuentro entre europeos". Por eso, ha utilizado las mismas palabras que empleó Kata Tütto, su presidenta y premiada, en una reciente declaración con ocasión del Día de Europa, para señalar que, "en tiempos de fragmentación, los líderes locales tienen una responsabilidad especial, mantener encendida la llama europea a través de la confianza, dignidad solidaridad y conexión humana". Así, el rey ha afirmado que este premio "reconoce, no solo una institución, sino también la idea que la inspira: la unidad en la diversidad".

Por eso, ha terminado su discurso subrayando que "gracias a la Europa unida, gracias a las instituciones europeas y gracias al Comité de las Regiones, los europeos podemos decir -y decidir- con esas mismas palabras, aunque se en idiomas distintos, hacia dónde se dirige nuestro camino".

R. R.

Guardiola defiende una Europa sin división desde las regiones

Por su parte, la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha sido muy clara en su discurso al señalar que "Europa se construye desde la valentía y desde la palabra. Hoy nos une ese proyecto común de Europa", ha dicho, y ha puesto al Comité Europeo de las Regiones como uno de los garantes de ese proyecto común porque "la acción del Comité se basa en la cooperación entre sus Estados miembros, regiones y municipios" y esa colaboración estrecha es fundamental porque para la presidenta extremeña "solo así podremos afrontar los retos que tenemos por delante, con una colaboración estrecha".

Guardiola se ha referido a la incertidumbre, la polarización actual y la guerra para subrayar que, "frente a todo eso Europa sigue siendo una garantía".

La presidenta ha hecho hincapié en que "debemos respetar las instituciones porque cuando se debilitan se desprestigian y pierde la sociedad entera". Ante esto, "el Comité Europeo de las Regiones desarrolla una labor esencial, ha llevado la voz de los pueblos al corazón de Europa, ha demostrado que la diversidad territorial no es un obstáculo sino una riqueza", ha destacado Guardiola.

María Guardiola entre Juanma Moreno y Kata Tüttő / Toni Gudiel

También ha subrayado el papel de la presidenta del Comité en esa labor y a su futuro presidente, Juanma Moreno, por su forma de entender la política "desde la moderación, la serenidad y el acuerdo. Ese es el sello personal de Juanma Moreno", ha dicho.

Para Guardiola, "Europa se construye así, sin división, sin estridencias", y ha dado las gracias al Comité Europeo de las Regiones por "recordarnos que Europa no es una herencia inmutable, es un proceso de transformación".

En su opinión, "no cabe ninguna duda de que Europa podrá ahora afrontar sus nuevos desafíos. Si seguimos creyendo en ella, si seguimos construyéndola desde cada región, desde cada pueblo". Porque Europa se construye entre todos, su mensaje final ha sido: "Aquí están nuestras manos, aquí está la fuerza de la convicción y la palabra".

Kata Tütto defiende una "solidaridad indispensable"

Por su parte, tras recoger el Premio Europeo Carlos V de manos del rey Felipe VI en el monasterio de Cuacos de Yuste, la presidenta de turno del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tütto, ha advertido de que la incertidumbre ya no es "episódica", sino "estructural", y ha reivindicado a los líderes locales como una "red viva de resiliencia" y una "reserva de democracia, conexión, atención, ambición y confianza". Tütto ha señalado que quizá no haya "mejor lugar" que Yuste para reflexionar sobre Europa, por ser un espacio donde las paredes guardan siglos de memoria europea y donde se recuerda que la paz "no es automática", sino un logro político, moral y humano que debe defender cada generación.

Kata Tütto durante su intervención / Toni Gudiel

También ha subrayado que el Comité es la "voz" de ciudades y regiones en la toma de decisiones de la UE, porque conecta las políticas europeas con la realidad cotidiana. En ese sentido, ha alertado de que si Europa pierde esa conexión con el territorio, la Unión se debilita. Tütto ha defendido además la solidaridad como una condición indispensable para la estabilidad y ha recordado que España ha construido con los fondos de cohesión algo más que infraestructuras: también "confianza" en las instituciones públicas.

Margallo: "La negociación ha sido sustituida por la fuerza bruta"

En su intervención, el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, ha alertado de que la diplomacia basada en el consenso y la negociación ha sido sustituida por "la fuerza bruta" en un momento de profundo reajuste geopolítico. Ha señalado que se ha quebrado el orden internacional nacido en 1945 y que Europa ya no puede dar por hecho que ese marco la proteja. A su juicio, el continente ha vivido en una "edad de la inocencia". "Eso se ha terminado", ha afirmado, antes de defender que Europa debe tener un proyecto propio, reforzar el mercado interior, el euro y una defensa común.

Margallo ha situado ese mensaje en Yuste, la tierra de sus “ancestros", y ha definido Extremadura como uno de los lugares donde "la memoria europea se toca, se encuentra, se siente".

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Juanma Moreno: "Más cohesión"

Al acto ha acudido como invitado el presidente en funciones de la Junta de Andalucía y vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones, Juanma Moreno, quien ha defendido que Europa "se construye desde las regiones y las ciudades" y ha subrayado que no todo el mundo tiene claro ese papel territorial. Por ello ha reclamado más cohesión y solidaridad entre territorios, así como un papel destacado de comunidades autónomas y ciudades en el diseño y ejecución de los fondos y las políticas europeas.