Ya hay fecha de caducidad del dispositivo obligatorio que los conductores tienen que llevar en el coche caso de avería

El director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro, comparecerá este lunes 18 de mayo ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso para informar sobre el alcance, efectos y aplicación de la normativa que impone la obligatoriedad del uso de la señal V-16 en vehículos desde enero del año 2026 o sobre la bajada de la tasa máxima de alcohol permitida al volante.

En una reciente intervención durante una jornada sobre peatones celebrada en A Coruña, Pere Navarro defendía que con las balizas de señalización de emergencia y avería todo son "ventajas" y advertía de que "ha venido para quedarse, no hay marcha atrás".

"No hay que bajar del coche, tiene luz, que no tenían los triángulos", sentenció, al tiempo que remarcaba que es un elemento de seguridad "importante y obligatorio" de cara a "evitar atropellos". No obstante, hay un detalle por el que sí podríamos bajar del coche. Y es en caso de pinchazo. Realmente no es obligatorio llevar una rueda de repuesto en el coche, siempre que tengas otro dispositivo que pueda sustituir a la rueda de repuesto.

Baliza V16 / Archivo

Lo que debes llevar en el maletero

En el anexo XII del Reglamento General de Vehículos se especifica que los vehículos de motor que estén circulando deben llevar “una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo”. En esta lista también se clasifica el Kit repara pinchazos: spray + compresor. La opción menos recomendable y eficaz es el kit repara pinchazos porque, aunque en ese momento te puede salvar de una urgencia, ese neumático no se podrá volver a utilizar y tendrás que sustituirlo por otro nuevo.

Este spray es fundamental para poder solucionar una incidencia rápida en el coche. Para que funcione correctamente, la rueda debe dar varias vueltas, así que tendrás que hacer un recorrido de unos 10 metros a poca velocidad para que el producto se esparza bien por el interior del neumático. Al ser una reparación momentánea, debes considerar que esta solución es parecida a llevar una rueda de galleta: como mucho te va a valer para recorrer unos 200 kilómetros y no debes superar los 80 km/h.

Antes de aplicarlo, es fundamental que mires su fecha de caducidad, que suele ser de 4 años. Hay ocasiones en que el pinchazo lo tienes a los 6, 8 o 10 años de comprar el coche y sigues conservando el spray repara pinchazos que te venía de fábrica, que ya no es válido. Un spray repara pinchazos ronda los 12 euros (35 euros si viene con el compresor) así que no escatimes en gastos con tu seguridad. No llevar kit antipinchazos ni rueda de repuesto es motivo de sanción. La DGT y la Guardia Civil multan esta carencia con hasta 200 euros (infracción leve, sin pérdida de puntos), ya que el vehículo debe contar obligatoriamente con un sistema para solventar una avería básica en carretera.