Antonio Huertas es investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca ha investido a Antonio Huertas, presidente de Mapfre, como Doctor Honoris Causa en un acto que se enmarca en la conmemoración este año del quinto centenario de la Escuela de Salamanca cuyo origen se remonta a la llegada en 1526 de Francisco de Vitoria a la Cátedra de Prima de Teología.

Antonio Huertas, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, defendió en su discurso una economía ética al servicio de las personas y señaló que “el seguro no es solo un producto financiero, es el ejercicio privado de solidaridad más sofisticado que ha creado el ser humano”. La actividad aseguradora es “un escudo social que reduce la vulnerabilidad de las personas y les permite mirar al futuro con mayor certidumbre", añadió.

Huertas reivindicó la herencia intelectual de la Escuela de Salamanca y su vigencia en los desafíos sociales y económicos actuales. Dijo de ella que su doctrina fundamentó ética y económicamente el desarrollo del seguro moderno como instrumento de protección de los más vulnerables.

Recordó que fueron pensadores salmantinos -Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Martín de Azpilcueta o Luis de Molina, entre otros-, formados en su mayoría en la Universidad de Salamanca, los que construyeron las bases de una economía distributiva y orientada al bien común. Sus aportaciones sobre el precio justo, la equidad en los contratos y la licitud de la mutualización organizada del riesgo -desligándose del préstamo o la usura- constituyen principios esenciales sobre los que se asienta el seguro moderno.

Compromiso con Iberoamérica

El presidente de Mapfre puso en valor durante su intervención el compromiso histórico de Mapfre con Iberoamérica, donde el grupo mantiene una importante presencia desde hace más de cuatro décadas. Alertó sobre la brecha de protección aseguradora en este continente que, según los cálculos de su compañía, rebasa los 315.000 millones de dólares, una desprotección que lleva a una mayor vulnerabilidad de los pueblos frente a los accidentes, las enfermedades y las catástrofes naturales.

“No puede existir una sociedad libre, cohesionada y próspera si las personas viven atrapadas por el miedo a la incertidumbre”, sentenció.

En esta misma línea argumental destacó la labor que desarrolla en el continente la Fundación Mapfre a través de la educación financiera, la seguridad vial, la prevención de la salud y la acción social en apoyo a los colectivos más desfavorecidos.

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Antonio Huertas concluyó su discurso planteando cinco grandes ejes de actuación para avanzar hacia una mayor prosperidad social en Iberoamérica: la educación de calidad como derecho básico de la población, la protección frente a catástrofes naturales y a la transición climática, la inclusión digital, el seguro como puerta de entrada a la economía formal y la anticipación del envejecimiento demográfico.