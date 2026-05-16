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Brote vírico
Última hora del brote de hantavirus, en directo | El español con positivo en hantavirus se encuentra mejor y está "casi asintómatico"
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han elevado a 41 las personas bajo seguimiento por posible contagio de hantavirus
Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado en la tarde de este lunes el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas.
Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.
Sanidad plantea la cuarentena domiciliaria para la mujer ingresada por posible hantavirus en Alicante
La cuarentena de la joven de 32 años ingresada en el Hospital de Sant Joan, en Alicante, como contacto de seguimiento de hantavirus podrá prologarse hasta un máximo de 42 días. Los primeros 28 será hospitalaria pero después se planteará "si eso se puede transformar en una cuarentena domiciliaria, siempre y cuando todas y cada una de las pruebas vayan dando negativas".
Así lo ha declarado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha añadido que la misma medida se aplicará para la cuarentena de otra mujer en Barcelona que, como la alicantina, compartió avión con una de las fallecidas, y para los españoles que iban en el crucero MV Hondius que están aislados el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid. En el caso de las dos primeras, el plazo se cumplirá a finales de la próxima semana ya que el contacto se produjo el 25 de abril.
Sanidad asegura que el paciente ingresado en el Gómez Ulla por hantavirus está "casi asintomático"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este viernes de que el paciente español ingresado por hantavirus en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid evoluciona favorablemente y se encuentra "casi asintomático". "La evolución está siendo favorable, siempre con prudencia, pero ayer el paciente estaba casi asintomático, lo que supone una buena noticia", ha señalado Mónica García durante una entrevista en 'La Hora de La 1' de TVE. Tras ello, la titular de Sanidad ha explicado que ahora se debe esperar a que los síntomas remitan por completo, ya que es el momento en el que se considera que existe un mayor riesgo de transmisión del virus. "Este ciudadano va a tener otro trato, otra vía dentro del protocolo diferente a los 13 españoles que están en cuarentena", ha añadido.
Piden investigar las circunstancias de la muerte del guardia civil durante la escala del Hondius
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reclamado este viernes que se investiguen las circunstancias en las que se produjo la muerte de un agente durante el operativo de desembarco del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. En un comunicado, AUGC expone que este agente, de 63 años, ocupaba una vacante en la Plana Mayor de la Comandancia de Tenerife, en situación de reserva y fuera de especialidad. Pese a lo cual se mantuvo 14 horas en el operativo, hasta que sufrió un infarto que acabó con su vida, trasladando materiales y realizando funciones que, presuntamente, no le correspondían en virtud de su situación administrativa. AUGC recalca que la Instrucción de la Directora General de la Guardia Civil, Mercedes González, firmada el 26 de enero de 2026 y que regula los cometidos del personal en situación de reserva, "es meridianamente clara".
El Gobierno de Canarias encargará un estudio para analizar el posible daño turístico por el Hondius
El Gobierno de Canarias va a encargar un estudio para analizar el posible daño turístico por la presencia del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en el muelle de Granadilla, en Tenerife, según ha informado el presidente del ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo. "No puedo decir ahora si ha habido daño o no, pero, desde luego, sí puedo decir que desde la Consejería de Turismo se está trabajando para eso", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por la repercusión turística que podría haber tenido el operativo de desembarco del Hondius.
Clavijo remarca que "nadie" puede dudar de la solidaridad de Canarias y se evalúa un posible daño turístico
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha apuntado este viernes que "nadie" puede dudar de la solidaridad del archipiélago a raíz de las dudas y dificultadas relacionadas con la evacuación del crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus a bordo, y que finalizó el pasado lunes en el puerto de Granadilla. En declaraciones a los periodistas ha dicho también que aún no se sabe "si ha habido daño o no" a la marca como destino turístico, opción en la que ya trabaja el servicio de estudios de la Consejería de Turismo. Clavijo ha precisado que "Canarias dijo garantía, seguridad para la gente de Canarias", por lo que ha insistido en que no se puede "poner en duda la solidaridad y el compromiso del pueblo canario" tras la acogida y atención que ha brindado a las personas migrantes.
El español con positivo en hantavirus se encuentra mejor y está "casi asintómatico"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado "con todas las prudencias posibles" que el único pasajero español del crucero MV Hondius que hasta ahora ha dado positivo en hantavirus se encuentra mejor y "ayer estaba ya casi asintómatico". "Buenas noticias", ha celebrado García en declaraciones en TVE, donde ha señalado que si bien este ciudadano, que permanece aislado en el hospital Gómez Ulla de Madrid, tuvo hace dos días síntomas leves respiratorias, su evaluación está siendo "buena" y es positivo que la sintomatología "vaya remitiendo" porque, con síntomas, es cuando más transmite el virus. Por esta razón, ha explicado, hay que esperar a que su sintomatología remita completamente y a hacer un seguimiento de PCR hasta que la prueba dé negativo. Será entonces cuando el paciente puede tener otro protocolo.
Australia recibe a los ciudadanos del Hondius que cumplirán estricta cuarentena
Los residentes en Australia y el ciudadano neozelandés evacuados del crucero Hondius tras el brote de hantavirus andino llegaron este viernes a Australia en un vuelo chárter operado bajo estrictas medidas de bioseguridad, mientras las autoridades mantienen la alerta sanitaria. La aeronave, procedente de Países Bajos, aterrizó en la base aérea Pearce de la Real Fuerza Aérea Australiana, situada a unos 40 kilómetros al noreste de Perth, al oeste del país, donde los pasajeros fueron sometidos a controles médicos antes de ser trasladados bajo escolta policial al centro de cuarentena de Bullsbrook, informó hoy la fuerza fronteriza australiana.
EEUU sigue de cerca más de 40 posibles contagios de hantavirus
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han elevado a 41 las personas bajo seguimiento por posible contagio de hantavirus -la mayoría, de alto riesgo- y han afirmado haberles recomendado permanecer en sus domicilios y evitar contactos con otras personas durante seis semanas, si bien no se les han impuesto restricciones al movimiento. Así lo ha explicado ante los medios de comunicación el coordinador de la respuesta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), David Fitter, que ha precisado que "a la mayoría de las personas afectadas se les ha recomendado permanecer en casa y evitar el contacto con otras personas durante un período de monitoreo de 42 días", según ha recogido el portal de noticias The Hill.
Los españoles que guardan cuarentena por hantavirus en el Gómez Ulla podrán recibir visitas a partir del martes
Los 13 pasajeros del crucero MV Hondius, asintomáticos y con una primera PCR negativa, que guardan confinamiento en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid verán relajadas sus restricciones desde la próxima semana, según ha anunciado el Ministerio de Sanidad, lo mismo que sucederá con las mujeres ingresadas en Alicante y Barcelona. En todos los casos, siempre que las pruebas vuelvan a ser negativas. (Seguir leyendo)
Reclaman que se refuerce la plantilla de facultativos del hospital de Alicante que atiende a la paciente sospechosa de hantavirus
Más médicos para atender correctamente la vigilancia de la paciente de 32 años ingresada en el Hospital de Sant Joan como caso sospechoso de hantavirus. Es lo que reclama el Sindicato Médico de Alicante, que echa de menos la contratación de facultativos que puedan reforzar la asistencia a la mujer aislada en la tercera planta del centro, en la Unidad de Enfermedades Infecciosas.
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