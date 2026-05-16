Multado con 200 euros por cometer la infracción casi invisible que muchos hacen sin darse cuenta aunque vayan a la velocidad correcta: la Guardia Civil extrema la vigilancia con el nuevo radar

A la hora de cicurlar por carretera hay muchos errores que podemos cometer. Algunos son'conscientes' como no respetar el límite de velocidad obligatorio en la vía. Otros, pueden deberse aun despiste que nos puede salir bastante caro. Saltarse la línea continua es una de ellas que suele suceder y conlleva sanción, aunque lo hayas hecho sin darte cuenta.

Rebasar una línea continua para realizar cualquier clase de maniobra puede llegar a salir muy caro: en el mejor de los casos, si efectúas un giro a la izquierda en una zona así señalizada, la multa será de 200 euros e incluirá la retirada de tres puntos del carnet. Pero si se adelanta a otro vehículo haciendo caso omiso de la línea continua, la sanción alcanzará los 400 euros y cuatro puntos, explican desde RACE. Existe excpeciones, como adelantamiento a ciclistas, pasar un vehículo inmovilizado en carretera, ciclomotores o peatones, animales y vehículos de tracción animal.

Pero, si no hay ninguno de estos supuesto, el error puede suponer una infracción cara. Por ello, la DGT ha decidido implantar la IA en algunas cámaras de tráfico para medir este supuesto. No obstante, también ha incluido otras que vigilan desde semáforos, llevar el cinturón puesto y los STOP. Se trata de un tipo de radar todavía poco convencional en nuestro país, por lo que tan solo hay cuatro de estos en toda España. De hecho, todos ellos están en la misma comunidad. De estos nuevos radares que miden parámetros del tráfico se han implantado 232, de los cuales la gran mayoría son para identificar si los conductores llevan puesto el cinturón con 224. Para los semáforos en rojo y los STOP hay dos de cada y, como ya hemos mencionado, para la línea continua cuatro.

De estos nuevos radares que miden parámetros del tráfico se han implantado 232, de los cuales la gran mayoría son para identificar si los conductores llevan puesto el cinturón con 224. Para los semáforos en rojo y los STOP hay dos de cada y, como ya hemos mencionado, para la línea continua cuatro.

Así pues, la única comunidad que cuenta por el momento con radares de este estilo es Madrid. Las carreteras que cuentan con estos radares son la A-1, A-2, A-6 y A-42. Como es lógico, si te pillan estas cámaras se te impondrá una multa de 200 euros, pero no existe retirada de puntos de carnet. Además, cuentan con el pronto pago y la sanción se reduce al 50%.

Estos radares se han empezado a colocar no solo porque la DGT quiera seguir manteniendo la seguridad en las carreteras, también es por un accidente bastante común en las vías españolas. Se trata de las colisiones laterales y durante 2021 hubo 217 muertes por estos choques.

Por ello, la DGT ha apostado por estos radares que cuentan con dos cámaras. Una de ellas lee la matrícula del vehículo que circula por el carril de aceleración y, la otra, graba a los vehículos que se incorporan.

Es decir, la primera cámara lee tu matrícula y otra que está más adelante captará si a la que te vas a incorporar a la vía principal te has saltado la línea continua. Por lo tanto, cada vez que circules por los puntos señalados anteriormente, recuerda que los radares observarán si cometes una infracción.