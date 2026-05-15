Última hora del brote de hantavirus, en directo | El paciente ingresado en el Gómez Ulla por hantavirus continúa con síntomas pero estable

Un estudio en un paciente suizo desvela que el hantavirus puede permanecer hasta seis años en el semen

Uno de los pocos estudios que se han hecho sobre la capacidad de reproducción del hantavirus, que ha desatado una alerta sanitaria internacional tras el brote registrado en el crucero MV Hondius, arroja un dato inesperado: el virus puede permanecer hasta seis años en el semen. Así se determinó tras un largo seguimiento de científicos suizos a un paciente, de 55 años, que había viajado a pie desde Ecuador a Chile en 2016 y enfermó a su regreso al país.

El artículo, de 2023, se publicó en una edición especial (libro recopilatorio) de artículos científicos en la revista 'Viruses'. Está firmado por distintos investigadores del Instituto de Microbiología, Centro Hospitalario Universitario y Universidad de Lausana o el Instituto de Enfermedades Infecciosas, de la Universidad de Berna, entre otros.