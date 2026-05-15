Escala
El crucero confinado por norovirus hará escala este sábado en A Coruña y partirá después hacia Gijón
Está previsto que el Ambition recale a las 9.30 horas en la ciudad gallega y que vuelva a zarpar a las 20.00 horas
Alberto Rivera
El crucero Ambition, que fue aislado por un brote de norovirus con decenas de pasajeros y miembros de la tripulación con síntomas de gastroenteritis, hará escala este sábado 16 de mayo en A Coruña.
El trasatlántico llegará con 1.670 personas a bordo procedente de la ciudad francesa de Burdeos, y tiene previsto atracar en el Muelle de Trasatlánticos del puerto coruñés a las 9.30 horas. Se quedará en la ciudad 10 horas y media hasta las 20.00 horas, hora de su partida hacia Gijón.
Fuentes consultadas por La Opinión de A Coruña confirman que ahora están pendientes de Sanidad Exterior, departamento dependiente del Ministerio de Sanidad, para saber si la tripulación y los pasajeros pueden bajar del barco durante su estancia en la ciudad.
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