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Última hora del brote de hantavirus, en directo | El paciente ingresado en el Gómez Ulla por hantavirus continúa con síntomas pero estable

Ángel Víctor Torres ha vuelto a cargar contra el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, al que acusa de una "paranoia absurda": "Cree que hay una conspiración contra él"

Exteriores del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Exteriores del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. / Diego Radamés - Europa Press

José Luis Escudero

Rubén Gargoi

Javier Quintana

Madrid

Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado en la tarde de este lunes el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas.

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.

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