CASA REAL
Margarita de Dinamarca, ingresada de urgencia a los 86 años por una angina de pecho
La madre del rey Federico X permanecerá ingresada durante el fin de semana en Copenhague para someterse a nuevas pruebas médicas
Laura Estirado
La reina Margarita II de Dinamarca ha sido hospitalizada este jueves, 14 de mayo, en el Rigshospitalet de Copenhague, el principal hospital de la capital danesa, tras sufrir un dolor en el pecho. La casa real danesa ha informado de que la exsoberana, de 86 años, fue ingresada por una angina de pecho y permanecerá bajo observación durante el fin de semana.
Según el comunicado difundido por la corte, Margarita se encuentra "cansada, pero con buen ánimo". Los médicos han decidido que continúe ingresada para realizarle exámenes adicionales y controlar su evolución en las próximas horas.
La noticia ha generado preocupación en Dinamarca y entre las casas reales europeas, ya que Margarita II sigue siendo una figura muy querida y respetada pese a haber dejado el trono. La reina abdicó en enero de 2024 en favor de su hijo mayor, el actual rey Federico X, después de más de medio siglo de reinado.
Popular y longeva
Margarita II reinó durante 52 años y se convirtió en una de las monarcas más longevas y populares de Europa. Durante décadas fue considerada un símbolo de estabilidad para Dinamarca, además de una figura clave en la modernización de la monarquía danesa.
En los últimos años, la salud de la reina emérita ya había obligado a modificar su agenda. En 2023 fue sometida a una importante operación de espalda, una intervención que ella misma reconoció posteriormente como uno de los factores que la llevó a replantearse su futuro institucional. Hasta entonces, siempre había defendido públicamente que no abdicaría.
La casa real danesa ha señalado que comunicará nuevas actualizaciones cuando haya más información sobre el estado de salud de la madre del rey Federico.
Suscríbete para seguir leyendo
- El tramo luso de la carretera de Braganza a Puebla de Sanabria, a punto de perder 29 millones de financiación europea
- Una grúa vuelca en Villagodio durante los trabajos en el puente y obliga a cortar el tráfico
- Las obras del Mercado de Abastos de Zamora tensionan al comercio de la zona: 'Estamos desangelados
- El arquitecto Francisco Somoza, nuevo representante de Zamora en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
- Cinco empresas zamoranas visitan la Feria Tutto Food de Milán
- El puente de la Hiniesta, repleto de eventos en Zamora
- Distopía del Toro Enmaromado: Benavente se enfrenta al futuro del biogás
- Feliz cumpleaños, cordobés