Cómo limpiar la casa para acabar con el norovirus en cinco pasos

En las últimas semanas el norovirus ha causado un aumento significativo en el número de personas enfermas en nuestro país. Este virus altamente contagioso, conocido por provocar vómitos, diarrea y malestar general, se propaga con facilidad en espacios cerrados y a través del contacto con superficies contaminadas. Este virus está colapsando las urgencias y las consultas médicas en nuestro país.

Aunque no es nuevo, el norovirus está haciendo estragos, especialmente en lugares como escuelas, hospitales y hogares, donde se puede transmitir rápidamente de una persona a otra. Por eso, es fundamental tomar medidas efectivas para mantener nuestro hogar libre de virus y minimizar el riesgo de infección.

5 trucos para acabar con el norovirus en casa

En la cuenta de Instagram de Patricia Fernández (@patriwhitehouse), que cuenta con más de un millón y medio de seguidores, hemos encontrado cómo acabar con los virus en casa. O por lo menos sus recomendaciones para tener un hogar limpio.

1. Prepara una fórmula desinfectante casera

Una manera sencilla y efectiva de desinfectar las superficies de tu hogar es usando una fórmula casera. Solo necesitas:

150 ml de alcohol de 90º (el de curar).

(el de curar). 50 ml de agua.

Dos dosis de jabón lavavajillas (aprieta dos veces el dispensador y listo)

Mezcla estos ingredientes en un pulverizador y agita bien antes de usar. Aplica la mezcla en superficies como mesas, interruptores, pomos de puertas, y encimeras, y después limpia con un paño limpio. El alcohol elimina los virus al instante, mientras que el jabón ayuda a arrastrar la suciedad y los residuos que puedan contener partículas virales.

2. Ventila tu casa dos veces al día

La ventilación es clave para reducir la concentración de virus en el aire. Asegúrate de abrir las ventanas al menos dos veces al día, durante unos 10-15 minutos cada vez, para renovar el aire de todas las habitaciones. Esto es especialmente importante durante épocas de mayor incidencia de virus, como el invierno. Si el tiempo lo permite, deja que entre aire fresco durante más tiempo en zonas como la cocina o el salón, donde solemos pasar más tiempo.

3. Lava los textiles a conciencia

Los textiles, como las sábanas, las fundas de sofá y las toallas, pueden acumular virus y bacterias. Lava todos estos tejidos regularmente a una temperatura de al menos 60º y usa un programa largo para garantizar que se eliminen los microorganismos. Baja las revoluciones del centrifugado para evitar que se arruguen demasiado y, siempre que sea posible, tiende al aire libre.

4. Cambia los cepillos de dientes

Los cepillos de dientes son un foco de gérmenes, especialmente después de haber pasado una infección viral. Es recomendable cambiarlos cada 2-3 meses, pero si alguien en casa ha estado enfermo, es imprescindible tirarlos y reemplazarlos para evitar una posible reinfección.

5. Usa aspiradora y fregona para reducir la carga viral

Una limpieza a fondo del suelo también ayuda a eliminar virus. Usa la aspiradora para recoger partículas y polvo y, después, pasa la fregona con un producto desinfectante. Si tu suelo lo permite, usa lejía diluida en agua para una limpieza profunda; si no, elige un producto específico que sea seguro para el tipo de suelo que tengas. Este paso es esencial para mantener un hogar libre de virus.