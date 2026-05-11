Última hora del brote de Hantavirus, en directo | Francia anuncia un positivo entre sus repatriados del Hondius y EEUU un caso "leve"

El MV Hondius podrá zarpar a última hora de este lunes tras concluir las repatriaciones

Los últimos en descender del barco este domingo han sido el grupo de norteamericanos, 17 nacionales y un británico que reside en Estados Unidos. En total, tal y como explicó la ministra de Sanidad, Mónica García, en rueda de prensa, han bajado del crucero un total de 94 personas de 19 nacionalidades. Además, indicó que en siete vuelos viajaban nacionales de ocho países, mientras que en el de Países Bajos se encontraban a bordo hasta 11 nacionalidades. La ministra destacó que todo se ha producido con "total normalidad y seguridad".

A las 07.00 horas el barco comenzará su operativa de repostaje, a continuación la de avituallamiento y a última hora de la tarde podrá zarpar destino a Países Bajos, donde está previsto que llegue a Róterdam, cuando será completamente descontaminado y limpiado. Los vuelos de los pasajeros que quedan aún en el crucero saldrán ya por la tarde del lunes. En concreto, el de Australia con seis personas y el segundo de Países bajos, con otras 18. De esa forma, quedarán en el barco un total de 34 personas.