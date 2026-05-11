Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El BM Zamora asciende a División de PlataEl Zamora CF en el play offPablo Novo, candidato a la alcaldía de ZamoraEl futuro de Francisco GuaridoProtestas contra el biogças en Zamora
instagramlinkedin

En Directo

Brote vírico

Última hora del brote de Hantavirus, en directo | Francia anuncia un positivo entre sus repatriados del Hondius y EEUU un caso "leve"

Hoy se completará el desembarco de los pasajeros del crucero atracado en Tenerife

DIRECTO HANTAVIRUS | El 'MV Hondius' continúa en el puerto de Granadilla / Sara Fernández

José Luis Escudero

Rubén Gargoi

Javier Quintana

Madrid

Este lunes, previsiblemente, todo el pasaje del MV Hondius habrá abandonado el buque y este podrá continuar su operativa. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas .

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents