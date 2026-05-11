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Brote vírico
Última hora del brote de Hantavirus, en directo | Francia anuncia un positivo entre sus repatriados del Hondius y EEUU un caso "leve"
Hoy se completará el desembarco de los pasajeros del crucero atracado en Tenerife
Este lunes, previsiblemente, todo el pasaje del MV Hondius habrá abandonado el buque y este podrá continuar su operativa. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas .
Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.
Sanidad anuncia que la cuarentena se contará a partir del 6 de mayo y se extenderá 42 días
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado hoy que la cuarentena para los pasajeros del MV Hondius, donde se desató una epidemia de hantavirus, se contará a partir del día 6 de mayo y se podrá extender hasta 42 días. Durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Javier Padilla ha señalado que esta fecha se ha designado en análisis conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias de España. La fijación del 6 de mayo como último día de contactos a partir del cual se establece la cuarentena se ha realizado tras el "análisis pormenorizado de todas las relaciones que había habido dentro del barco". A partir de ahí, ha precisado el secretario de Estado de Sanidad "habría que extender esos 42 días".
El positivo detectado en Francia es una mujer que "ha empeorado" durante la noche
Una mujer que figuraba entre los cinco franceses que el domingo fueron evacuados del barco HV Hondius desde Tenerife a París y que presentó síntomas de hantavirus durante el vuelo, ha dado positivo en el test al que se le sometió, ha revelado este lunes la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist. Después de esos primeros síntomas mientras volaba hacia París desde Canarias, el estado de esa mujer "ha empeorado esta noche", ha explicado la ministra en una entrevista a la emisora France Info. Por otro lado, Rist ha señalado que se ha identificado a 22 franceses como casos de contacto que van a estar en aislamiento.
Francia confirma un positivo por hantavirus en uno de sus ciudadanos repatriados
El Ministro de Sanidad de Francia ha anunciado un positivo por hantavirus en uno de sus ciudadanos repatriados.
El MV Hondius podrá zarpar a última hora de este lunes tras concluir las repatriaciones
Los últimos en descender del barco este domingo han sido el grupo de norteamericanos, 17 nacionales y un británico que reside en Estados Unidos. En total, tal y como explicó la ministra de Sanidad, Mónica García, en rueda de prensa, han bajado del crucero un total de 94 personas de 19 nacionalidades. Además, indicó que en siete vuelos viajaban nacionales de ocho países, mientras que en el de Países Bajos se encontraban a bordo hasta 11 nacionalidades. La ministra destacó que todo se ha producido con "total normalidad y seguridad".
A las 07.00 horas el barco comenzará su operativa de repostaje, a continuación la de avituallamiento y a última hora de la tarde podrá zarpar destino a Países Bajos, donde está previsto que llegue a Róterdam, cuando será completamente descontaminado y limpiado. Los vuelos de los pasajeros que quedan aún en el crucero saldrán ya por la tarde del lunes. En concreto, el de Australia con seis personas y el segundo de Países bajos, con otras 18. De esa forma, quedarán en el barco un total de 34 personas.
La OMS agradece al Gobierno español "su liderazgo" en el operativo de desembarco del MV Hondius
El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha agradecido este domingo al Gobierno español "su liderazgo" durante el operativo de desembarco del crucero de lujo MV Hondius, afectado con un brote de hantavirus. A través de sus redes sociales, Tedros ha confirmado que "la mayoría de los pasajeros y la tripulación" del buque han desembarcado con éxito a lo largo de este domingo.
Muere de un infarto un guardia civil durante la operación del crucero MV Hondius
Un guardia civil de 62 años ha fallecido este domingo en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, al sufrir un infarto durante la operación de desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius. Según ha informado la asociación profesional Jucil a través de la red social X, se trata de un agente que estaba destinado en la plana mayor de la Comandancia de Tenerife. En esta operación de asistencia a los pasajeros del crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus, el fallecido estaba de reserva en el puesto de mando operativo.
EEUU confirma un "positivo leve" en hantavirus y otro con síntomas entre sus repatriados del 'MV Hondius'
Las autoridades estadounidenses han informado este domingo que uno de sus nacionales repatriados del crucero de lujo 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, ha dado "positivo leve" en la prueba PCR de la cepa Andes de esta infección respiratoria, así como otro presenta "síntomas leves". Se trata de dos de los 17 ciudadanos estadounidenses repatriados del referido crucero, quienes, según ha precisado en un comunicado el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos norteamericano, "se encuentran actualmente en camino hacia Estados Unidos en un vuelo del Departamento de Estado", viajando ambos "en las unidades de biocontención" de la aeronave "por precaución".
El avión con británicos evacuados del crucero afectado por hantavirus aterriza en Manchester
El avión que transportaba una veintena de ciudadanos británicos que se encontraban a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus aterrizó en la noche de este domingo en el aeropuerto de Manchester, según imágenes de la cadena británica Sky News. Los ciudadanos británicos serán trasladados a un hospital cerca de Liverpool, donde serán examinados y permanecerán en cuarentena hasta 72 horas. Otros 22 británicos fueron evacuados previamente del Hondius, pero 20 regresaron al Reino Unido en este vuelo, según la agencia PA, que precisa que dos personas con doble nacionalidad debían viajar a otros destinos. Todos serán sometidos a pruebas de detección y, si alguno de ellos enferma tras su llegada, será "trasladado rápidamente a otro centro", indicaron el sábado responsables regionales del NHS, el servicio público de salud británico.
García resta importancia a la imagen de un psiquiatra bajando de un autobús sin protección
"Es un técnico del Ministerio de Sanidad que tenía previsto acompañar a los pasajeros españoles y cuando llegara al aeropuerto se iba a retirar todas las medidas de protección que sí ha llevado dentro del autobús y a partir de ahí, el EPI y las medidas de protección las ha dejado en el puesto de mando auxiliar del aeropuerto. Todo eso estaba previsto y ha trascurrido con total normalidad", ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre las imágenes de un psiquiatra del ministerio que se ha bajado de uno de los autobuses en los que se ha desplazado a los ciudadanos españoles.
El Hondius será reabastecido este lunes antes de completar el desembarco
Durante la mañana de este lunes está previsto realizar las labores de reabastecimiento de combustible y avituallamiento del MV Hondius antes de que se complete la evacuación de pasajeros.
Por la tarde desembarcarán los últimos pasajeros pendientes: seis con destino a Australia y 23 hacia Países Bajos. Una treintena de miembros de la tripulación permanecerá a bordo para llevar el crucero de regreso a Países Bajos.
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