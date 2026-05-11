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Alerta sanitaria

Un pasajero español del crucero MV Hondius aislado en el Gómez Ulla da positivo en hantavirus

Vista del exterior del Hospital Gómez Ulla.

Vista del exterior del Hospital Gómez Ulla. / EFE

EFE

Madrid

Un pasajero español del crucero MV Hondius ha dado positivo provisional por hantavirus en la prueba PCR que se realizó a su llegada el domingo en el hospital Gómez Ulla de Madrid donde permanece aislado junto con los otros 13 cruceristas, que han dado negativo, según fuentes del Ministerio de Sanidad

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