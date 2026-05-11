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Las condiciones meteorológicas obligan a atracar el 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla (Tenerife)

El objetivo es garantizar la seguridad de los pasajeros

Una imagen del crucero 'MV Hondius'.

Una imagen del crucero 'MV Hondius'. / EP

Verónica Pavés

Santa Cruz de Tenerife

Tras más de una hora tratando de realizar las maniobras de desembarque de pasajeros en el mar, Capitanía Marítima ha recomendado el atraque del buque 'MV Hondius' para poder culminar la repatriación de los 28 pasajeros que este lunes deben regresar a Países Bajos.

La decision se ha tomado debido al fuerte viento que está soplando en puerto de Granadilla, que empezó a soplar justo en el mismo momento en el que comenzaron las maniobras de evacuación marítima. Las fuertes rachas hacían girar el buque, los intentos de mantenerlo estable con el fuerte viento han sido infructuosos.

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