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Brote vírico
Última hora del brote de Hantavirus, en directo | El Gobierno asegura que el fondeo ha sido un éxito "a pesar de las dificultades"
El caso sospechoso de Hantavirus en Alicante, que tuvo contacto con la neerlandesa fallecida en Johannesburgo, da negativo en la PCR
Los españoles que viajan en el barco, que ha registrado tres muertes y cinco afectados por este virus, serán examinados en Canarias y trasladados a Madrid
Clavijo desafía al Gobierno: "Pone en peligro la seguridad sanitaria"
El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius abandonó Cabo Verde en dirección a Tenerife. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario, donde sólo fondeará y no atracará, según ha confirmado el Gobierno.
Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.
El Gobierno dice que el fondeo del Hondius ha sido un éxito a pesar de las dificultades
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este domingo que el fondeo del barco MV Hondius ha sido un éxito "a pesar de todas las dificultades" y de todas "las oposiciones", y ha añadido que los primeros pasajeros en desembarcar serán los 14 ciudadanos españoles y un médico de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En declaraciones realizadas en el puerto de Granadilla, la ministra de Sanidad ha explicado también que tras el vuelo que trasladará a los españoles al Hospital Gómez Ulla de Madrid saldrá otro avión de Países Bajos con pasajeros de Alemania, Bélgica y Grecia, entre otros.
Los sanitarios transmiten que "todo el pasaje está asintomático"
Mónica García: "El fondeo ha sido un éxito a pesar de las adversidades"
El epidemiólogo de la OMS viajará a Madrid con los pasajeros españoles
Cuando se compruebe la situación y el dispositivo de evacuación esté listo, se espera que los primeros en bajar a tierra sean los 14 pasajeros españoles y el epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en África que embarcó hace días en el Hondius.
Médicos de Sanidad Exterior suben a bordo del crucero MV Hondius
Médicos del Servicio de Sanidad Exterior han subido ya a bordo del crucero MV Hondius, fondeado en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad.
Sanidad repite hoy la PCR a la mujer ingresada en Alicante para confirmar el negativo en hantavirus
Las autoridades sanitarias tomarán nuevas muestras a la mujer de 32 años, ingresada en el hospital Sant Joan de Alicante, para realizar una segunda PCR y confirmar el negativo en hantavirus, siguiendo el protocolo marcado por el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tras la toma y su envío a Madrid, habrá que volver a esperar a los resultados del Centro Nacional de Microbiología; el tiempo vuelve a ser de entre 24 y 48 horas. En caso de que esta segunda prueba descarte el contagio, se la trasladará al hospital Gómez Ulla de Madrid para pasar la cuarentena de 42 días.
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Durante la noche se han producido grandes colas para acceder al puerto
Colas en el Puerto de Granadilla: la prensa ha esperado de madrugada para acceder antes de la llegada del Hondius.
"Va todo como tiene que ir"
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha señalado que los sanitarios ya se encuentran preparados para verificar el estado de los pasajeros en la propia embarcación. "De momento va todo como tiene que ir", ha remarcado.
Mónica García y Fernando Grande-Marlaska supervisan la operación
Los ministros de Interior y de Sanidad, así como el director general de la Organización Mundial de la Salud, se encuentran en el Puesto de Mando Avanzado supervisando cada detalle del operativo.
Sanitarios se aproximan al puerto de Granadilla para examinar a los pasajeros
Equipados con equipos de protección, especialistas de Sanidad Exterior ya se encuentran preparados para realizar test epidemiológicos a los tripulantes del crucero en el propio barco. Tras bajar en zodiacs, otro grupo los conducirá a los autobuses dispuestos por la Unidad Militar de Emergencia, rumbo al aeropuerto.
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