Una operación inédita con 22 países: los pasajeros serán desembarcados por nacionalidades cuando su avión esté preparado

A bordo del MV Hondius que ha sufrido un brote de hantavirus que se ha saldado, por el momento, con tres fallecidos, cinco contagiados y varios casos sospechosos aislados por todo el mundo, viajan 147 personas, entre tripulación y pasajeros, más cuatro especialistas en enfermedades infecciosas que embarcaron cuando saltó a la alarma. Bajarles y repatriarles a todos ellos será una operación compleja y sin precedentes, pero el Gobierno no deja de repetir que España está "preparada" para llevar a cabo la tarea.

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha dado este viernes nuevos detalles sobre cómo será la operación, reiterando que la relación entre los pasajeros del barco y la población civil será inexistente, dado que se seguirán "los más altos estándares de protección". Para ello, el crucero fondeará en el puerto de Granadilla, en Tenerife, en el lugar "más seguro" para realizar la operación, siguiendo las indicaciones de la Autoridad Portuaria y la Capitanía Marítima.

A partir de ahí, efectivos de Sanidad Exterior subirán al barco y harán un examen sanitario a los pasajeros y tripulantes, a fin de ratificar su estado de salud, pero por el momento todos siguen sin síntomas, una vez que los cinco contagiados fueron evacuados. Cuando concluya la evaluación, irán desembarcando por países, en el momento que desde el aeropuerto se dé aviso de que su avión está preparado, y serán trasladados a tierra previsiblemente en zódiac.

La intención es que los aviones estén preparados, incluido el repostaje, antes de que desembarquen, porque el Gobierno pretende que la operación dure lo menos posible. En tierra, serán trasladados directamente al aeropuerto en autobuses, "con todos los protocolos sanitarios".

Varios tipos de repatriación

Para llevar a cabo la repatriación de los extranjeros, procedentes de 22 nacionalidades, España está llevando a cabo multitud de reuniones, a varias bandas. Por el momento, se prevén tres tipos de repatriaciones. Por un lado, cinco países han mostrado su disposición a enviar medios aéreos: Alemania, Francia, Grecia, Países Bajos y Turquía. En segundo lugar, Bélgica, Irlanda, Alemania y Suecia han mostrado disposición a acoger a sus nacionales, pero han informado de que no disponen de medios aéreos, por lo que se les repatriará a través del mecanismo europeo de protección civil o mediante aviones de Países Bajos, que también ha mostrado voluntad de hacerse cargo de la situación si es necesario, dado que la naviera es de este país.

Y, dentro de los países que no son de la UE, Estados Unidos y Gran Bretaña también han concretado ya que enviarán un avión. Con el resto de países se está ultimando el operativo, pero si no pueden mandar aviones, existe también la posibilidad de que se ocupe la UE o Países Bajos. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que serán repatriados todos aunque presenten síntomas, por lo que se ha solicitado además a la UE que envíe aviones medicalizados, así como equipos de protección médica para todos los evacuados y las personas intervinientes en la logística.

Por último, los 14 españoles serán trasladados a Madrid, para su ingreso y aislamiento en el hospital Gómez Ulla, por un avión militar, donde guardarán cuarentena.

El cadáver

Junto a los pasajeros, será desembarcado el cadáver de la turista alemana que falleció el 2 de mayo, cuyo deceso alertó a las autoridades de que en el barco había un brote de hantavirus, un patógeno que no es muy contagioso entre humanos pero sí tiene una letalidad del 40%. El paciente 0, que falleció en el barco, y su esposa, que murió en Sudáfrica, desembarcaron en una escala que hizo el crucero en Santa Elena, junto a 28 pasajeros más, cuyo rastro y el de sus contactos está en seguimiento por parte de la OMS.

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Sanidad, en cualquier caso, resta importancia al desembarco del cadáver y asegura que el riesgo de contagio es "muy bajo" para la población. Por último, la secretaria general de Protección Civil ha explicado que España quiere que el barco continúe a su puerto de destino, en Países Bajos, con 30 personas de la tripulación, que son las que la naviera estima necesarias para seguir su camino. Esta decisión aún no está cerrada, pero "está cerca de materializarse", según Barcones.