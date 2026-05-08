Madrid pide a Sanidad que identifique a los españoles que pudieran haberse contagiado en el crucero

Tras preguntar ayer por la voluntariedad de las cuarentenas de los pasajeros que iban a bordo del crucero donde se ha desatado el brote, este viernes la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha enviado una nueva carta al Ministerio de Sanidad para pedirle que confirme si más españoles pudieron estar en contacto con el grupo de personas afectadas, aunque ya no se encuentren actualmente embarcadas.

Esta nueva exigencia llega después de que se haya conocido que 9 viajeros navarros habrían viajado en el MV Hondius antes de la alerta sanitaria internacional y podrían haber coincidido con el grupo investigado, al menos en el trayecto entre la Antártida y Ushuaia, en Argentina, a comienzos de abril. Ante esta información, la Consejería madrileña quiere que Sanidad Exterior contraste directamente con Oceanwide Expeditions, propietaria del barco, si hubo otros pasajeros españoles en situación similar.

En la misiva, Matute subraya que identificar a todos los viajeros que hayan tenido contacto con el grupo considerado “contacto estrecho” resulta “de especial relevancia” para facilitarles información y asesoramiento sanitario, pero también para “identificar y controlar potenciales cadenas de transmisión”.

El Gobierno madrileño viene criticando desde el pasado lunes la "absoluta ausencia de información" recibida desde el departamento que encabeza Mónica García. Tanto la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, como Matute, han reprochado reiteradamente no tener una interlocución directa con Sanidad y reclamado una mayor "coordinación" entre administraciones para abordar esta crisis sanitaria internacional que, por el momento, se ha cobrado la vida de cuatro personas.

En estos momentos, el buque se dirige al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde está previsto que atraque este sábado. Lo hará a varias millas de la costa, desde donde los viajeros serán recogidos en lanchas para ser repatriados en aviones medicalizados a sus respectivos países de origen, en el caso de los extranjeros; y trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid, en el caso de los 14 españoles a bordo.

Según el plan previsto por el Gobierno, los pasajeros y el tripulante español del crucero, todos ellos asintomáticos por el momento serán desembarcados en la isla canaria, donde se les someterá a pruebas antes de llevarles en un avión militar hasta la base de Torrejón de Ardoz, presumiblemente el lunes, de donde serán conducidos a la Unidad de Alto Aislamiento del hospital madrileño para hacer cuarentena.

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A este respecto, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado este viernes que ninguno de los 14 ha mostrado su oposición a guardar cuarentena a su llegada a España. En una entrevista con TVE, Padilla ha explicado que ha hablado con los viajeros y confía en que acepten aislarse voluntariamente, aunque también ha recordado que existen mecanismos legales para imponer la medida si fuera necesario.