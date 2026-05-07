Sanidad pedirá consentimiento a los 14 españoles del buque con hantavirus para confinarlos

Los 14 españoles a bordo del crucero MV Hondius, donde está localizado el brote de hantavirus y donde viaja una valenciana, tendrán que firmar su consentimiento para que Sanidad les confine en el hospital Gómez Ulla de Madrid. Así lo ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, en declaraciones esta mañana a la cadena Ser, donde ha confiado en la "generosidad y responsabilidad" de los 14 implicados y sus familias. En caso de no estar conforme con hacer este confinamiento voluntario, la titular de Sanidad ha explicado que la legislación vigente tiene mecanismos extraordinarios para garantizar la salud pública. Ha evitado asegurar rotundamente que estos mecanismos pueden obligarles a realizar ese confinamiento, pero todo indica que se refería a esto.

Por el momento, no está determinada la duración de este confinamiento "voluntario" porque Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS) están trabajando en el protocolo específico para cuando lleguen los 14 españoles a Madrid. Según ha explicado salud pública, el periodo de incubación de este virus es de hasta 45 días después del contacto estrecho con la persona sintomática.

En principio, será necesario realizarles una evaluación -habrá una previa en Canarias dentro del propio barco- y se les someterá a todo tipo de pruebas para comprobar su estado, para lo que también tendrán que dar su consentimiento; entre ellas PCR como con el coronavirus. Una de las primeras cosas que también abordarán con los pacientes es determinar el día 0 sin contacto con los posibles infectados. Será desde este momento cuando comience el periodo del supuesto confinamiento, aunque habría que analizar correctamente si tienen contacto durante el traslado.

Sara Fernández

Cómo llegarán a Madrid

Después de comprobar su estado dentro del barco, los 14 españoles saldrán hacia el aeropuerto para trasladarlos con un avión militar hasta Madrid, concretamente a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) del hospital Gómez Ulla de Madrid, que da servicio a la Sanidad Militar así como a la Red de Hospitales de Atención a Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo. Allí será donde se les realizará una evaluación más completa y donde los 14 españoles deberán firmar el consentimiento para su confinamiento.

El Ejecutivo ha hablado con las familias de los 13 turistas implicados y el pasajero de la tripulación para explicarles el protocolo a seguir. Según ha indicado García, el Gobierno confía en que no haya ningún problema para que todos ellos consientan a confinarse para "proteger a sus familias y garantizar la salud pública de todos los españoles".

El asunto del confinamiento -su voluntariedad o no- ha generado ciertas discrepancias entre las dos partes del Gobierno de coalición. La ministra de Defensa, Margarita Robles, deslizó ayer la cuestión de la voluntariedad, una cuestión que, en la comparecencia conjunta de García y el ministro Ángel Víctor Torres del mediodía, no se abordó; se dio por seguro el confinamiento.

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