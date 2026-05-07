Mujeres mastectomizadas se convierten en modelos de ropa de baño: “La vida sigue”

Este jueves 7 de mayo, el Hotel Catalonia Málaga acoge un desfile de moda muy especial. No habrá modelos profesionales ni trajes de alta costura. Las protagonistas serán seis mujeres mastectomizadas que subirán a la pasarela con bañadores adaptados para lanzar un mensaje de confianza y recordar que la vida continúa después del cáncer de mama.

Volver a la playa o a la piscina tras una mastectomía puede convertirse en un proceso difícil. Por eso, para visibilizar la realidad que afrontan estas mujeres y mostrar que existen bañadores y bikinis que pueden ayudarlas a sentirse más cómodas y seguras, la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama de Málaga (ASAMMA) celebra desde hace más de 25 años su tradicional desfile anual de ropa de baño.

Este año aumenta el número de participantes. Serán seis mujeres las que desfilen, frente a las cuatro de la edición anterior. Algunas ya han vivido antes la experiencia de la pasarela y otras se estrenan por primera vez. “Para mí es uno de los eventos más especiales que tiene ASAMMA como asociación”, comparte María José Melero, trabajadora y socia de la entidad, que asegura que: “Mientras que haya una mujer mastectomizada se seguirá haciendo”.

Un desfile con más de 25 años de historia en Málaga

El desfile ha evolucionado mucho a lo largo de estas más de dos décadas. En sus inicios, se celebraban en espacios cerrados, solo para mujeres y las prendas las lucían modelos profesionales. Con el paso del tiempo, fueron las propias mujeres mastectomizadas quienes se atrevieron a subir a la pasarela. Y ese cambio, para ASAMMA, es precisamente lo que da sentido a esta cita.

El principal objetivo, indica Melero, es dar visibilidad a la realidad a la que se enfrentan estas mujeres que han perdido un pecho tras un cáncer de mama y dar a conocer que existen prendas diseñadas específicamente para ellas.

La ropa de baño adaptada no es solo una cuestión estética. Estos bañadores incorporan una especie de bolsillo interior para colocar la prótesis de silicona —también existen prótesis específicas para el agua— y cuentan con refuerzos en la parte superior para que la mujer se sienta segura al moverse, nadar o pasear por la playa.

También los escotes están pensados para evitar que la prótesis se desplace o quede visible. Con un bañador convencional, explica Melero, muchas mujeres tienen que estar pendientes de que la prótesis no se mueva o se caiga. Con estas prendas diseñadas pensando en ellas, en cambio, “pueden ir a la playa tranquilamente y jugar con sus nietos en la playa”.

Imagen del desfile ropa de baño para mujeres mastectomizadas de 2025 organizado por ASAMMA / L.O.

Recuperar la normalidad después del cáncer de mama

En una ciudad como Málaga, donde la playa forma parte de la vida cotidiana, esta adaptación tiene un valor especial. No se trata solo de encontrar una prenda bonita, sino de recuperar parcelas de normalidad después de una enfermedad que deja secuelas físicas y emocionales. “Es complicado ir aceptando cómo se queda el cuerpo”, afirma Melero.

Señala que es habitual que las mujeres lleguen a la asociación con muchas dudas: qué sujetador usar, qué prótesis ponerse o cómo hacer para que se note menos. Por eso, la pasarela funciona también como una herramienta de acompañamiento. “Yo las animo a que vayan al desfile para que vean que existen esos bañadores para poder hacer una vida normal”, comparte Melero, que insiste en que “la vida sigue” y que pueden seguir sintiéndose guapas, seguras y femeninas.

“Es complicado ir aceptando cómo se queda el cuerpo” María José Melero

“Yo, cuando las veo, me emociono”, confiesa. Sobre la pasarela, asegura, no solo se ven bañadores. También se ve la energía, la fuerza y la sonrisa de mujeres que han atravesado una enfermedad y que vuelven a mostrarse con seguridad. “Lo que se les ve en el desfile es alegría y ganas de seguir para adelante”, añade.

Las protagonistas del desfile

La preparación también forma parte de esa experiencia. Las participantes han elegido sus bañadores, han aportado ideas y han seleccionado la música. “ASAMMA intenta que ellas sean las protagonistas y se tiene en cuenta mucho sus opiniones”, resalta Melero.

La intención, añade, es mejorar cada año para que el desfile sea una experiencia que disfruten las propias modelos y que esa alegría llegue también al público: “Intentamos mejorar año tras año para que ese desfile sean ellas las que lo disfruten y que esa alegría la transmitan al resto que van para ver los bañadores y la colección que hay este año”.

Ninguna mujer sola

El desfile se lleva a cabo gracias a la colaboración de Ortopedia Rico Nestares y la firma de ropa de baño Anita. Este mismo jueves por la mañana, las modelos realizarán un último ensayo en la pasarela del hotel antes del evento, que comenzará a las 18.30 horas. “Yo ya estoy nerviosa”, confiesa Melero entre risas en la víspera de la cita.

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La tarde tendrá también un componente de celebración. Las modelos han preparado sorpresas para el público —el año pasado salieron con chisteras y americanas— y quieren que quienes asistan no solo vean bañadores, sino que vivan una celebración de la vida, la moda y la confianza en una misma. “La vida, a pesar de todo lo que pasamos, sigue y vamos venciendo los obstáculos que nos encontramos por el camino”, insiste Melero, que recuerda que ninguna mujer mastectomizada debe sentirse sola al enfrentarse de nuevo al verano, a la playa o al espejo.