Dudas y malestar en el Gómez Ulla ante la llegada de los españoles del crucero con hantavirus

La inminente llegada al Hospital Gómez Ulla de Madrid de los 14 españoles que viajaban a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus ha despertado inquietud entre los trabajadores del centro. Este miércoles se supo que el Gobierno prevé trasladarlos a la unidad de alto aislamiento una vez que el barco llegue este sábado a Tenerife, pero la plantilla denuncia que, por ahora, apenas dispone de información oficial sobre el dispositivo previsto.

En un comunicado difundido este jueves, CCOO critica la “falta de información y transparencia” hacia los profesionales del hospital ante una alerta sanitaria internacional que, según el sindicato, requiere planificación, protocolos claros y garantías específicas para quienes deban intervenir en el operativo. La entidad asegura que los trabajadores están conociendo los detalles “principalmente a través de medios de comunicación”, sin una comunicación interna clara sobre medidas organizativas, recursos disponibles, protocolos de actuación o posibles impactos asistenciales.

"Nos hemos enterado a través de los medios de comunicación el traslado de los pacientes infectados por el hantavirus y aquellos que tienen que guardar vigilancia estrecha sin que nadie en el hospital nos haya informado al respecto", lamenta en un audio Jesús López Villalba, responsable de la sección sindical del hospital.

La preocupación de la plantilla no se limita al riesgo sanitario. El sindicato vincula la llegada de los pacientes con una situación previa de deterioro de recursos en el Gómez Ulla. Según CCOO, el hospital viene desde hace un tiempo cesando a decenas de profesionales sanitarios temporales, lo que reduce unas plantillas que ya considera insuficientes para atender tanto la actividad ordinaria como la contigencia extraordinaria que se les viene encima.

El sindicato considera “inadmisible” que se anuncien dispositivos especiales por alertas sanitarias internacionales mientras, al mismo tiempo, se reduce personal y se debilita la capacidad de respuesta del sistema sanitario público. Por ello, reclaman de forma urgente la convocatoria del Comité de Seguridad y Salud, así como una reunión con la dirección del hospital para conocer las medidas previstas y las garantías de seguridad para todos los profesionales.

Entre los trabajadores, las dudas se centran ahora en quién participará en el operativo, con qué medios, bajo qué protocolos y cómo se garantizará que la llegada de los pacientes no afecte al resto de la actividad asistencial. CCOO insiste en que la seguridad de profesionales y pacientes exige información oficial, planificación previa y recursos suficientes, especialmente en un centro considerado de referencia para situaciones sanitarias de alta complejidad.

El hospital no es la única voz crítica con esta decisión. El Ejecutivo madrileño viene criticando desde el lunes la "absoluta ausencia de información" recibida desde el Ministerio de Sanidad. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tampoco está muy satisfecha ni con el traslado ni con la comunicación que han recibido al respecto. "La información directa por parte del Gobierno que tenemos nosotros es la llamada ayer del ministro Ángel Víctor Torres", ha asegurado esta mañana desde México, donde se encuentra en viaje oficial.

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"Me llamó prácticamente para leerme la prensa, puesto que ya conocíamos el destino de 14 personas que iban a venir al Hospital Gómez Ulla y me contó la procedencia regional de cada uno de ellos y poco más", ha explicado Ayuso durante una entrevita con Telecinco. "A partir de ahí lo que vemos es absoluta confusión".