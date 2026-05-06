CRISIS SANITARIA
Los pasajeros españoles serán evacuados en un avión militar a un hospital de Madrid, donde harán cuarentena
Viajarán en un avión militar al Hospital Gómez Ulla, dependiente del Ministerio de Defensa, que dispone de una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN)
Última hora del brote de hantavirus
Los 14 españoles que viajan en el crucero 'MV Hondius', atracado actualmente frente a la costa de Cabo Verde, y llegarán a Canarias serán trasladados a Madrid, a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) del Hospital Gómez Ulla de Madrid. La unidad da servicio a la Sanidad Militar así como a la Red de Hospitales de Atención a Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo.
Así lo ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García que ha comparecido en rueda de prensa con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,tras la reunión de seguimiento que ha presidido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para atender la solicitud de la OMS al Gobierno para acoger a la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias, "en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario".
Mónica García ha explicado que en el Hospital Militar Gómez Ulla, los pacientes españoles serán atendidos con todos los protocolos necesarios. Ha aclarado, además, que el resto de tripulantes del barco de otras nacionalidades, serán repatriados desde Canarias a sus países de origen.
En cuanto a los pasajeros y el tripulante español viajarán al Gómez Ulla en un avión militar. Allí pasarán la cuarentena, ya que, ha explicado, el centro dependiente de Defensa dispone de una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN). La ministra ha dicho que quieren ser "especialmente cuidadosos y adoptar las medidas necesarias de salud pública en caso de que una persona sea sintomática para que no pueda transmitir el virus a nadie más".
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