COSTA ESPAÑOLA
Mapa de las playas con Bandera Azul en España, otra vez líder mundial
El litoral español obtiene 794 distintivos en 2026, 44 más que el año anterior.
677 corresponden a playas, 111 a puertos deportivos y 6 a embarcaciones turísticas.
España acaba de revalidar su liderazgo mundial en playas con Banderas Azules, con 794 distintivos en 2026. Son 44 más que el año anterior, según los datos difundidos por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). Del total, 677 corresponden a playas, 111 a puertos deportivos y 6 a embarcaciones turísticas. La Comunidad Valenciana encabeza la clasificación, seguida de Andalucía, Galicia y Catalunya. Este es el mapa con las ubicaciones.
Catalunya, por su parte, recibe 125 banderas. Barcelona concentra 47 distintivos, con 39 playas y 8 puertos deportivos. Tarragona suma 42, con 35 playas y 7 puertos, mientras que Girona alcanza 36, repartidas en 27 playas y 9 puertos deportivos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una pareja, imputada por cobrar subvenciones de la PAC con parcelas que no son de su propiedad
- Novo propone una 'sencilla' solución a uno de los problemas de los viajeros del AVE: que la primera lanzadera de Segovia parta de Zamora
- Adiós a la 'era Francisco Guarido': IU traza este domingo su futuro político con la designación del nuevo candidato a la Alcaldía de Zamora
- El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
- En libertad los dos detenidos de Almeida de Sayago y otra persona, en busca y captura: 'Nos están tomando el pelo
- La insoportable levedad de la Policía en Benavente: 'Si entráis os hago filetes
- Los usuarios del AVE se movilizan y advierten sobre el tren de Vigo que pasará de largo por Zamora: 'Colapsará el madrugador
- El Ayuntamiento de Toro necesita ocho nuevos trabajadores: esta es la oferta de empleo público de 2026