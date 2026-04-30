Datos INE
Las víctimas de violencia de género con órdenes de protección bajan un 3,8% en 2025
Se registraron 1.935 menores víctimas de violencia de género (hijos, en guarda o custodia o que conviven) vinculados a los asuntos en los que se habían dictado medidas cautelares u órdenes de protección
El número de mujeres víctimas de violencia de género con órdenes de protección disminuyó un 3,8 % en 2025, hasta 33.373, mientras que en ese periodo aumentaron un 7,4 % las de violencia doméstica -9.513-, la que se ejerce sobre cualquier persona del ámbito familiar, aunque también es mayoritaria sobre las mujeres.
Son datos de la 'Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género. Año 2025' que publica el INE este jueves, que ofrece datos de víctimas con órdenes de protección y denunciados con medidas cautelares que han sido inscritos en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género del Ministerio de Justicia.
La tasa de mujeres víctimas de violencia de género fue de 1,5 por cada 1.000 mujeres mayores de 14 años y solo se situaron por debajo de la media nacional Navarra, Galicia, Madrid, País Vasco y Cataluña. Casi la mitad de las 33.373 de esas mujeres (el 47,5 %) tenían entre 30 y 44 años.
Además, se registraron 1.935 menores víctimas de violencia de género (hijos, en guarda o custodia o que conviven) vinculados a los asuntos en los que se habían dictado medidas cautelares u órdenes de protección.
De las 9.513 víctimas de violencia doméstica, 5.789 eran mujeres (el 60,9 %) y 3.724 hombres (39,1 %).
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