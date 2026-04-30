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La Fundación ”la Caixa” destina más de 116.000 euros a 3 proyectos en Zamora

Las entidades sociales podrán atender en la provincia a más de 700 personas en situación de vulnerabilidad

Imagen durante el acto de las Convocatorias de Proyectos Sociales 2026

Imagen durante el acto de las Convocatorias de Proyectos Sociales 2026 / Ana Isabel Rodriguez

Bego Contreras

La Convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación ”la Caixa” Castilla y León 2025 ha seleccionado 56 proyectos de entidades sociales en esta comunidad a los que destinará más de 1,7 millones de euros y permitirá atender a más de 14.900 personas en situación de vulnerabilidad de la mano de 288 profesionales y 500 personas voluntarias. Concretamente en Zamora, el importe destinado a los 3 proyectos sociales será de 116.000 euros con el que se atenderá a más de 700 personas.

Con ello se busca promover la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida, así como contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y solidaria. Los proyectos seleccionados en esta nueva edición de la convocatoria se enmarcan en los siguientes tres grandes ámbitos de actuación: personas mayores (14 %); discapacidad, trastorno mental o enfermedad (43 %), y pobreza e inclusión social (43 %).

Reto demográfico

“Estas iniciativas generan oportunidades, promueven la equidad y contribuyen a reducir las brechas de la desigualdad. Además, son un motor de cohesión social y territorial”, explica Marc Simón, subdirector general de Social de la Fundación ”la Caixa”. Además de los 56 proyectos de entidades sociales de la convocatoria de 2025, la Fundación ”la Caixa” acompañará 6 proyectos seleccionados en la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural.

Estos proyectos tienen un periodo de ejecución de tres años y su objetivo es abordar el reto demográfico para frenar la despoblación en Castilla y León impulsando el emprendimiento, el empleo, la salud, la cohesión social, el arraigo de nuevos pobladores y la dinamización comunitaria en zonas rurales.

25 años de historia

Entre 1999 y 2025, las convocatorias han impulsado 1.522 proyectos en Castilla y León, a través de los cuales se ha atendido a 605.523 personas con una aportación acumulada de cerca de 32 millones de euros. En el conjunto de España, entre 1999 y 2025, las convocatorias han impulsado más de 24.600 proyectos, a través de los cuales se ha atendido a más de 10,5 millones de personas, con un presupuesto global que sobrepasa los 530 millones de euros.

Un hito que refleja la evolución y consolidación del tercer sector como motor clave de transformación social.

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