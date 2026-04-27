El seguimiento de la huelga de médicos decae con los datos oficiales y se mantiene según los sindicatos

La tercera semana de la huelga de médicos convocada en protesta por el Estatuto Marco deja datos dispares. Con los datos aportados por las comunidades, el seguimiento decae respecto a la última convocatoria, del 16 al 20 de marzo. Con los de los sindicatos, se mantiene en cifras similares a las del anterior paro, entre el 50 y el 70%. Esta misma mañana, en un comunicado conjunto, el Comité de Huelga exigía al presidente Pedro Sánchez que "asuma la responsabilidad de desencallar la negociación" y sostiene que "la ministra de Sanidad ha dejado de ser una interlocutora válida".

Con los porcentajes de las comunidades de este lunes el paro ha tenido diferente impacto según la comunidad autónoma, pero, de media, en ninguna ha alcanzado el 20%. El Servicio Andaluz de Salud (SAS), por ejemplo, ha cifrado en un 19,31% el seguimiento, frente al 25,5% que el paro tuvo en marzo en esta comunidad. El Sindicato Médico Andaluz (SMA), por su lado, habla de un porcentaje superior al 50% de profesionales que podían hacer huelga, destacando el seguimiento en hospitales.

Datos provisionales

El Sindicato Médico de Cantabria calculaba esta mañana que el seguimiento está siendo en torno a un 60-70 %, mientras la Consejería de Salud rebajaba el dato al 19,6% durante ese turno y a un ya 6,67% por la tarde. En el turno de mañana de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, el 16,02% de los médicos han secundado el paro, según los datos provisionales aportados por el Gobierno autonómico.

En Castilla-La Mancha, el paro ha tenido un seguimiento medio del 18%, con más de 5.600 consultas y casi 200 operaciones canceladas, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana. En el conjunto de centros de Sacyl, ha alcanzado una media del 22% en Atención Hospitalaria (985 profesionales en huelga) y del 10% en Atención Primaria (228 en huelga).

En la Comunidad Valenciana, CESMCV ha cifrado en el 90% el seguimiento teniendo en cuenta los servicios mínimos decretados, mientras que la Conselleria de Sanidad sitúa el apoyo en el 7,43% En Catalunya, Metges de Catalunya ha cifrado el seguimiento de la huelga en un 31%, mientras que Salut lo ha hecho en un 5,2%

"Total apoyo"

En Baleares, el sindicato Simebal estimaban por la mañana que la huelga había arrancado "con fuerza". Pasado el mediodía, el sindicato cifraba el seguimiento en el ámbito hospitalario entre un 60% y un 70%. Según las estimaciones del IB-Salut, el primer día de paro ha dejado 72 operaciones anuladas y 2.758 consultas de Atención Primaria, hospitalarias y pruebas de diagnóstico y radiológicas anuladas. En los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León, el paro ha tenido un seguimiento medio del 18%, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

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Este mismo lunes, el Foro de la Profesión Médica ha trasladado este lunes su "total apoyo" y respaldo al Comité de Huelga en la tercera semana de paros que mantiene convocada hasta este jueves para expresar el "profundo malestar" que arrastra el colectivo médico y facultativo desde hace años. "Los profesionales médicos continúan enfrentándose a una situación de precariedad estructural que afecta tanto a sus condiciones laborales como a la calidad asistencial que pueden ofrecer", ha aseverado el Foro.