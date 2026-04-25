Seísmos
Galicia tiembla: 16 terremotos de hasta 3,9 de magnitud sacuden la madrugada
Todos los seísmos se registraron en la la provincia de Lugo, con epicentro en las localidades de Triacastela, Baralla y Becerreá
EFE
Hasta 16 seísmos se han registrado la pasada madrugada en la provincia de Lugo, con epicentro en las localidades de Triacastela, Baralla y Becerreá, uno de ellos de magnitud 3,9 en la escala Richter.
El Instituto Geográfico Nacional ha informado esta mañana al 112 Galicia sobre una serie de movimientos sísmicos, aunque afortunadamente ninguno derivó en incidentes.
Los seísmos se registraron entre las 3.00 horas y las 3.15 h de la madrugada del sábado y todos superaron la magnitud 2,5 y oscilaron entre esta cifra y 3,9.
Fue a las 03.12 h cuando se produjo el mayor temblor, de 3,9, en Triacastela; mientras que se produjeron otros de magnitud 3,4; 3,1; 3 y 2,9 en la misma localidad.
En Becerreá fueron de 3,1 y 2,5; y en Baralla, de 2,5.
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