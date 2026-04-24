Toros
Roca Rey sale de la UCI: "La cornada es fuerte y hay un destrozo muscular importante"
El torero peruano tuvo que ser operado de una cornada de 35 cm con dos trayectorias en la parte interna del muslo derecho
Antonio Muñoz
Roca Rey ha salido este mediodía de UCI del Hospital Viamed de Sevilla, donde permanece ingresado tras la grave cornada que recibió este jueves en la plaza de toros de la Maestranza. Así lo ha confirmado su apoderado, Luisma Lozano, quien subraya que, el diestro muestra una mejoría favorable, lo que ha permitido que haya podido paras a planta en menos de 24 horas desde la importante cogida sufrida en el coso sevillano.
"La cornada es fuerte, hay un destrozo muscular importante, pero a nivel de arterias no le ha afectado, gracias a Dios. El médico está contento", explicó Lozano, destacando que la evolución está siendo positiva, sin fiebre y sin complicaciones hasta el momento. El torero continúa bajo estrecha vigilancia médica, aunque ya en planta, un primer paso importante en su recuperación.
El percance, de pronóstico "muy grave", obligó a una intervención quirúrgica de urgencia en la propia enfermería de la plaza, a cargo del doctor Octavio Mullet, que se prolongó durante dos horas. La cornada, de 35 centímetros en la cara interna del muslo derecho, presentó dos trayectorias —descendente y ascendente—, provocando una extensa rotura muscular que afectó al vasto interno y al sartorio, además de comprometer el paquete vasculonervioso femoral superficial, aunque sin llegar a producir una lesión vascular mayor.
Fran Rivera y Tana Rivera han visitado a Roca Rey
Más allá del parte médico, el entorno del torero destaca su fortaleza mental incluso en estas circunstancias. "La cornada es lo que menos le importa; a él lo que le importa es el triunfo y cómo el público estuvo entregado con él", apuntó su apoderado. Una declaración que refleja el carácter de una figura que, incluso desde la cama del hospital, sigue recordando su tarde de entrega y valor con los tendidos.
Además, el torero peruano ha recibido la visita de Fran Rivera y Tana Rivera; el primero elogió una actuación "sin trampa ni cartón", en la que el peruano "se jugó la vida" ante un toro de máxima exigencia. La cogida llegó en el momento culminante de su actuación. Roca Rey se tiró a matar con el corazón, tras cuajar al toro Soleares, pero el desenlace fue el más cruel, quedándose a merced unos segundos entre los pitones. La cuadrilla se lo llevó rápidamente a la enfermería tras ver cómo la sangre brotaba del muslo. Una imagen espeluznante.
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