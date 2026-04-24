España registra el mayor aumento por muerte súbita en Europa, un 3,3% anual en una década: "Es uno de los principales problemas de salud pública"

De 2010 a 2020, la muerte súbita aumentó aproximadamente un 31% en Europa, lo que provocó un fallecimiento cada 2,2 minutos, según un estudio internacional liderado por la Universidad de Ferrara (Italia), publicado en 'The Lancet Regional Health', que señala a España como el país donde más creció esta mortalidad, con un aumento medio anual en torno al 3,3%, en contraste con las caídas observadas en Estados como Austria o Bélgica.

En esa década se registraron 2.583.559 muertes súbitas en 26 países europeos: 1.935.741 en hombres y 647.818 en mujeres, con un incremento significativamente mayor en mujeres. A nivel regional, la tasa de mortalidad ajustada por edad disminuyó en Europa Occidental, mientras que aumentó en Europa del Sur y del Este.

Datos que ya han tenido una primera reacción por parte de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) que insiste en que la muerte súbita sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública en Europa y también en España, con un impacto creciente que exige reforzar la respuesta sanitaria y social. "Desde la SEC seguimos trabajando de forma activa para mejorar la atención a la parada cardiaca, especialmente en el ámbito extrahospitalario, donde cada minuto es determinante para la supervivencia", indica el doctor Ignacio Fernández Lozano, presidente de la SEC.

Países europeos

El estudio, que ha contado con la con participación de la Universidad de Padua (Italia) y hospitales de referencia en Francia e Italia, ha analizado datos de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que cubrían 26 países europeos y más de 53 millones de muertes.

Los resultados muestran que la muerte súbita representó casi el 5% de todas las muertes y una tendencia al alza en la atribución de la mortalidad por esta causa de un 2,9% anual, con un incremento significativamente mayor en mujeres -aunque la mayoría de las muertes súbitas se produjeron en hombres- y con diferencias geográficas:hubo mayores aumentos en el este y el sur de Europa.

La muerte súbita sigue siendo una causa importante de mortalidad en Europa, con crecientes disparidades según el sexo y la región

En conjunto, señalan los investigadores "estos hallazgos proporcionan evidencia contemporánea a nivel poblacional de que la muerte súbita sigue siendo una causa importante de mortalidad en Europa, con crecientes disparidades según el sexo y la región".

Generación de hipótesis

El jefe de la sección de Arritmias y Cardiopatías Hereditarias del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada y profesor permanente vinculado en la Universidad de Granada, Juan Jiménez Jáimez, afirma que "es importante enfatizar que se trata de un estudio descriptivo, que no pretende identificar causas, sino caracterizar el fenómeno, lo que abre la puerta a la interpretación y generación de hipótesis".

"En este contexto, los hallazgos adquieren especial relevancia al mostrar que la muerte súbita constituye un problema creciente de salud pública, con un aumento sostenido en la última década, lo que refuerza la necesidad de desarrollar estrategias y políticas sanitarias globales orientadas a su prevención y tratamiento", señala a SMC España como recoge Europa Press.

España y Alemania, donde más crece

A nivel de país, el análisis revela fuertes contrastes: mientras Austria y Bélgica registran las mayores reducciones anuales de mortalidad atribuida a muerte súbita (-8% y -7,9%, respectivamente), España y Alemania se encuentran entre los países donde más aumenta, con incrementos medios cercanos al 3,3% y 2,8% anuales, respectivamente.

En el caso de España, señala el experto "el incremento observado probablemente responde a una interacción multifactorial, en la que destaca de forma clara el envejecimiento poblacional, ya que es el país con mayor esperanza de vida de Europa y del mundo, lo que implica una mayor proporción de población en edades de alto riesgo".

"La edad avanzada continúa siendo el factor de riesgo para sufrir un episodio de muerte súbita, con una proporcionalidad directa a la prevalencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, causa fundamental de muerte súbita. A esto se suma un cambio en los estilos de vida, especialmente en mujeres, con mayor sedentarismo y aumento de factores de riesgo cardiovascular (obesidad, diabetes, hipertensión), lo que puede contribuir al incremento más acusado observado en este subgrupo", afirma a la agencia SMC.

Asimismo, continua Jiménez Jáimez, "no puede descartarse el impacto de factores relacionados con la cadena de supervivencia, incluyendo una posible menor formación de la población en reanimación cardiopulmonar y variabilidad en la respuesta extrahospitalaria, así como la presencia y manejo de desfibriladores extrahospitalarios, aspectos que condicionan de forma decisiva la evolución de la parada cardiaca".

Reforzar la prevención

En este sentido, iniciativas como la aplicación Ariadna RCP, que la SEC y la Fundación Española del Corazón (FEC) han desarrollado junto a Cruz Roja, representan un avance clave, inciden los cardiólogos, al permitir localizar desfibriladores externos automáticos (DEA) cercanos y facilitar una respuesta rápida. La aplicación alerta a los usuarios con conocimientos en reanimación cardiopulmonar (RCP) cuando se produce una parada cardiorrespiratoria cerca, los guía hasta el lugar e indica la ubicación del DEA más próximo.

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La SEC y la FEC destacan además el caso de Galicia, que se ha convertido en la primera comunidad autónoma en integrar Ariadna dentro de su sistema de emergencias. "Desde la SEC y la FEC consideramos fundamental extender este modelo al conjunto del país. Instamos al resto de comunidades autónomas a avanzar en la integración de Ariadna en sus sistemas de emergencias, así como a reforzar la formación en reanimación cardiopulmonar y el acceso a desfibriladores. Solo a través de una estrategia coordinada, equitativa y basada en la evidencia podremos reducir el impacto de la muerte súbita y mejorar la supervivencia en España", concluye el doctor Fernández Lozano.