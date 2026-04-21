Investigan si en una patera trasladada a Cartagena con tres cadáveres viajaban más migrantes que fueron arrojados por la borda

Una patera con cinco inmigrantes a bordo, tres de ellos muertos, era descubierta en la tarde de este lunes a la deriva a unas 25 millas de Cartagena, tal y como informó la Delegación del Gobierno en Murcia. Ahora, la Policía Nacional, cuerpo que ha asumido las pesquisas, investiga si en la barcaza había más pasajeros y sospecha que pudieron ser lanzados por la borda, indican fuentes cercanas al caso.

El aviso del hallazgo de la patera fue dado por un buque militar francés, que avistó la embarcación y procedió al rescate de sus ocupantes, todos ellos varones. Tras la alerta, la Salvamar Draco, con base en Cartagena, se desplazó hasta la zona para realizar el trasbordo de los dos supervivientes y de los tres fallecidos y trasladarlos al puerto de Santa Lucía.

Los inmigrantes rescatados fueron atendidos por Cruz Roja y trasladados al hospital Santa Lucía

Una vez en tierra, se procedió al levantamiento de los tres cadáveres. Los dos inmigrantes rescatados con vida fueron atendidos, a pie de puerto, por componentes de Cruz Roja y trasladados a continuación al Santa Lucía de Cartagena, para ser sometidos a un examen médico más a fondo. En el hospital, no obstante, quedaron bajo custodia de la Policía Nacional.

Tal y como detallaron a La Opinión de Murcia fuentes próximas a la investigación, recién iniciada, las primeras pesquisas apuntan a que en la barcaza en cuestión viajaban más ocupantes, los cuales, hipotéticamente, habrían sido arrojados al mar.

De confirmarse este extremo, se trataría de una auténtica masacre en alta mar. El cuerpo policial continuará con la investigación para determinar la causa de las muertes y los posibles autores materiales de las mismas.

El caso fue puesto en conocimiento de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional de la Región, cuyos especialistas prevén tomar declaración a los supervivientes para determinar qué pasó, dónde están sus compañeros de travesía (no se 'fleta' una patera con solo cinco ocupantes, apuntan fuentes policiales) y si, de confirmarse que fueron arrojados al mar, esto ocurrió cuando estaban ya sin vida por otra circunstancia o les obligaron a saltar.

Decenas de cuerpos sin vida son cada año arrastrados por las corrientes a las playas de España. La mayoría pertenecen a migrantes que fueron víctimas de naufragios cuando intentaban alcanzar tierra europea.

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El pasado mes de septiembre, en Canarias, fueron detenidos 19 pateristas acusados de tirar por la borda a 50 inmigrantes en plena travesía. La Policía determinó que eran los jefes del cayuco que apareció a la deriva en Gran Canaria un mes antes y les imputó homicidios y torturas.